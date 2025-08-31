Más homicidios y menos violaciones en León durante la primera mitad de 2025

Imagen de agentes de la Guardia Civil desplegados en la plaza de Santa Bárbara de Bembibre por un asesinato el 30 de mayo de 2025.

Tres crímenes más durante un periodo de seis meses respecto al mismo del año anterior cuando hablamos de cifras con cuatro dígitos no parece un cambio sustancial. Por eso, para analizarlos, es necesario entrar a ellos en detalle para conocer qué ha ocurrido en la provincia de León desde enero a junio en lo que a delitos se refiere.

La estadística, de criminalidad convencional, muestra que se han pasado de los 6.110 crímenes del primer semestre de 2024 a los 6.113 de este año. Un incremento imperceptible que solo se repite en la categoría de secuestros, donde ni hubo uno el año pasado ni lo hay en este.

Sin embargo, hay un gran incremento en los homicidios y asesinatos consumados. Se ha doblado la cifra de los seis primeros meses de 2024. En cuanto a tentativas es aún peor ya que de las ningunas registradas se ha pasado a las siete que ha habido entre enero y junio de 2025. Incremento que también se observa en los delitos de lesiones y riñas tumultuarias que pasan de 97 a 108.

La mitad de violaciones

Mucho mejor es el balance en los delitos que tienen que ver con la libertad sexual. Las agresiones con penetración se han reducido a la mitad (de 18 a 9), y el resto de 43 a 39.

Disparidad en cuanto a los robos con un incremento cercano al veinte por ciento en los que conllevan violencia e intimidación; y un descenso de 22 puntos en los realizados con fuerza en domicilios o negocios. Caída que también se aprecia en el número de hurtos: 130 menos este primer semestre de 2025 respecto al del año pasado.

Menos robos de vehículos y tráfico de drogas

Otro capítulo, positivo, a destacar es el descenso de los robos de vehículos en la provincia. De los 58 delitos registrados entre enero y junio del año pasado se ha pasado a 33 en éste.

Aún mejor es el balance en cuanto a los crímenes que tienen que ver con el tráfico de drogas. En 2025 se ha contabilizado una tercera parte de los de 2024, pasando de 33 a once. Buenos datos en algunas categorías que han sido «bien valorados» por el Gobierno.

Cibercrímenes al alza

La tendencia que se observa desde hace años en León, y en el resto del país, no cambia y los ciberdelitos no paran de crecer. Si los convencionales apenas muestran una variación sustancial, en el caso de los cometidos a través de métodos cibernéticos siguen al alza de forma muy importante: más de 300 de diferencia entre un semestre y otro.

Con la caída de los considerados como 'otros ciberdelitos' hay que achacar el crecimiento al 18 por ciento de diferencia positiva que muestra la estadística que cuantifica las estafas informáticas: de las 1.903 de los seis primeros meses de 2024 a las 2.245 de este año.

Es por ello que el balance global de infracciones penales en León ha pasado de las 8.328 a 8.636.