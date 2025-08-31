Un choque en la Ap-66 en León se salda con dos heridos Dos vehículos habrían impactado poco después del peaje de la autopista en sentido Asturias

Leonoticias León Domingo, 31 de agosto 2025, 17:32

Pocos minutos antes de las cinco de la tarde el 112 ha recibido un aviso de un accidente en la autopista Ap-66 desde León hacia Asturias en el término municipal de Rioseco de Tapia.

Se informa de que en el kilómetro 126, poco después del peaje, dos vehículos han sufrido una colisión por alcance.

El aviso se pasa la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencia de Sacyl porque puede haber heridos entre los ocupantes de ambos coches. Allí se constata que hay un varón de 56 años con hemorragia nasal y una mujer de 37 con dolor en el pecho.

No se conoce en estos momentos si alguno de ellos o ambos han tenido que ser trasladados a algún centro médico. La circulación en la zona no se ha visto afectada.