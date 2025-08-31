leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia de Sacyl en una imagen de archivo.

Un choque en la Ap-66 en León se salda con dos heridos

Dos vehículos habrían impactado poco después del peaje de la autopista en sentido Asturias

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:32

Pocos minutos antes de las cinco de la tarde el 112 ha recibido un aviso de un accidente en la autopista Ap-66 desde León hacia Asturias en el término municipal de Rioseco de Tapia.

Se informa de que en el kilómetro 126, poco después del peaje, dos vehículos han sufrido una colisión por alcance.

El aviso se pasa la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencia de Sacyl porque puede haber heridos entre los ocupantes de ambos coches. Allí se constata que hay un varón de 56 años con hemorragia nasal y una mujer de 37 con dolor en el pecho.

Noticias relacionadas

Un ciclista de 43 años herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo

Un ciclista de 43 años herido tras chocar con un coche en una carretera del Bierzo

Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes

Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes

Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León

Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

No se conoce en estos momentos si alguno de ellos o ambos han tenido que ser trasladados a algún centro médico. La circulación en la zona no se ha visto afectada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizada una mujer después de ser atropellada en un amplio cruce de León capital
  2. 2 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  3. 3 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  4. 4 Urbano González invita a imaginar una vida con ELA y a disfrutarla
  5. 5 El día que Mañueco expedientó a 16 bomberos de Salamanca que protestaban por el «despilfarro»
  6. 6 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  7. 7 Las obras de la rotonda del Puente de los Leones llegan a septiembre con mucho por hacer
  8. 8 El Obispado necesita 200.000 euros para reparar la iglesia de Arganza: «Si no se arregla se cae»
  9. 9 Un motorista inconsciente tras un accidente en Gradefes
  10. 10 Baja a IGR 1 el incendio de Colinas-Fasgar y León controla los focos activos tras 21 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un choque en la Ap-66 en León se salda con dos heridos

Un choque en la Ap-66 en León se salda con dos heridos