Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap Cada uno de ellos podrá alojar seis unidades de estas aeronaves no tripuladas que empezarán a entregarse en 2027

León se convertirá en una base aérea clave en el desarrollo de la Defensa de España. Un paso más hacia este objetivo es la inversión de 8,4 millones de euros en la redacción y ejecución del proyecto de creación de dos hangares en la el aeródromo militar de La Virgen del Camino. Para ello, el primer paso ya está dado y es que el Ministerio de Defensa ha lanzado una licitación pública para la redacción del proyecto y construcción de dos hangares de nueva planta, destinados a albergar y dar soporte al sistema aéreo no tripulado Sirtap (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones).

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, cuenta con un presupuesto base de 8,4 millones de euros y contempla el diseño, ejecución y equipamiento completo de los edificios. El proyecto tendrá a su vez un periodo de ejecución de trece meses tras la formalización del contrato.

La medida se enmarca en el programa de implantación del Sirtap, desarrollado por Airbus Defence and Space para las Fuerzas Armadas españolas, y responde a la necesidad de dotar a la unidad operadora en León de infraestructuras específicas. Con ello, los dos hangares se convertirán en la base para el estacionamiento, mantenimiento, preparación de misiones y gestión logística de estos drones de altas prestaciones que pondrán a León en el mapa de la estrategia de Defensa.

Ejército de Tierra y Ejército del Aire

Se redactará un proyecto técnico y la posterior ejecución de la construcción de dos hangares de nueva planta de idénticas dimensiones para albergar seis aeronaves en el interior de cada uno de ellos, uno estará destinado al Ejército de Tierra y el otro al Ejército del Aire y del Espacio. Además, dentro del proyecto se contempla la realización de la adecuación de un camino existente que partirá de la entrada a la base del SIRTAP hasta el final de los edificios a construir.

El diseño de los hangares será de un espacio cerrado de aparcamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de aeronaves del sistema y armas SIRTAP, capaz para seis puestos. Tal y como se especifica en los pliegos de contratación se configurarán como un volumen cerrado diáfano para el aparcamiento, mantenimiento, montaje y desmontaje de las aeronaves del sistema SIRTAP, disponiendo de un puente grúa con cobertura para toda su superficie. La planta central será rectangular y simétrica, que se completará con las superficies rectangulares de los dos cuerpos laterales de enlace. La superficie útil será como mínimo de 1.397,89 metros cuadrados y tendrá 7,50 metros de altura libre bajo gancho.

Trece meses

La primera fase del contrato consistirá en la redacción del proyecto constructivo en base a las especificaciones técnicas requeridas una vez aprobado el anteproyecto por la

Subdirección general de Proyecto y Obras de Digenin. Una vez aprobado el proyecto y supervisado por la Oficina de Supervisión del Ministerio de Defensa, se ejecutarán las obras correspondientes al diseño propuesto y aceptado. La primera fase contará con un plazo de tres meses y la segunda con otros diez meses más, sin contar el tiempo que pueda trancurrir entre una y otra el periodo global para poner en marcha todo el proyecto será de trece meses.

Llegada de los drones a León

El programa SIRTAP se encuentra actualmente en desarrollo y prevé la adquisición de cinco sistemas (quince aeronaves) para el Ejército de Tierra (ET) y cuatro sistemas (doce aeronaves) para el Ejército del Aire y del Espacio (EA). Dado que la decisión de que totalidad de los sistemas se desplieguen en el Aeródromo Militar de León se adoptó a finales de 2024, se ha de desarrollar la infraestructura necesaria para la acogida y alojamiento de los equipos y las unidades que los operarán.

Las obras asociadas al sistema no podrán finalizar antes de finales de 2028 mientras que los equipos comenzarán a entregarse a partir de abril de 2027.