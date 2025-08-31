Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino» Jóvenes leoneses relatan cómo funciona Rover, la plataforma en aúge para cuidar animales, y cómo se han convertido en la opción de confianza para decenas de familias este verano

El verano encara su recta final y mientras muchos leoneses aprovechan para apurar unos días de vacaciones, sus mascotas quedan al cuidado de los canguros. Muchas familias se marchan una semana o más, pero no siempre pueden llevar a sus animales. ¿Qué hacen con ellos? Frente a las clásicas residencias o el favor de un amigo o familiar, cada vez más personas recurren a Rover, una aplicación que conecta a dueños con cuidadores locales de confianza.

En León, varios jóvenes han encontrado en esta plataforma no solo un ingreso extra, sino también una oportunidad para disfrutar de lo que más les apasiona: los animales. Cinco de ellos cuentan su experiencia.

Victoria Carbajo: «Es casi como cuidar a un sobrino»

Ampliar Victoria Carbajo junto a una mascota.

Con 32 años y una vida rodeada de perros y gatos, Victoria Carbajo reconoce que cuidar animales ajenos le resulta algo natural. Empezó en protectoras, pero ahora, a través de Rover, ofrece servicios de paseo, visitas y guardería.

«Al principio usaba Gudog, que luego se asoció a Rover. Lo bueno de esta plataforma es que ya permite ir a casas ajenas, algo que da mucha confianza al dueño», explica. Esa confianza, añade, no es poca cosa: «Tienen que darte las llaves de su casa. Es un perfil de gente abierta, que no tiene miedo a confiar en los demás».

En su caso, cobra unos 20 euros por día completo, y aunque admite que nunca ha tenido malas experiencias, sí destaca que el vínculo con los animales acaba siendo muy especial: «Para mí es como cuidar a un sobrino».

Nicolás D.: «Las fotos ayudan a que confíen más»

Ampliar Nicolás D. cuidando a una mascota y mandando una foto a su dueño.

Estudiante de Veterinaria en el último curso, Nicolás decidió registrarse este verano para costearse parte de la matrícula. Ya ha cuidado nueve animales en apenas mes y medio, sobre todo perros y gatos.

Su método para ganarse la confianza de los dueños es claro: «Suelo proponer un encuentro previo y, durante el cuidado, envío fotos a lo largo del día. Eso tranquiliza muchísimo».

Su rutina depende de la edad y las necesidades de cada animal, aunque lo habitual son tres paseos, dos comidas y ratos de juego. «Los cachorros son más activos, mientras que los mayores requieren más atención médica, como medicación», señala.

Entre sus experiencias más curiosas recuerda bañarse en la Candamia con un border collie y en el lado más complicado, transportar en coche a un perro poco acostumbrado a viajar.

Aunque cree que en León todavía es difícil vivir de ello, sí nota un crecimiento en la demanda: «Cada vez más gente se anima a usar estas aplicaciones. Es un ingreso extra, pero muy gratificante».

Hugo Leal: «No es un sueldo, pero nunca estás solo»

Ampliar Hugo Leal junto a una mascota.

Hugo Leal, también estudiante universitario, se registró en Rover buscando un trabajo flexible. Reconoce que lo más habitual es que los dueños le lleven el perro a casa, aunque también ha hecho visitas a domicilio.

«No tengo formación específica, pero llevo 18 años con un perro en casa, y eso es una escuela», comenta. Lo que más valora, dice, es la compañía: «Aunque solo sea sacarlo a pasear o darle de comer, nunca estás solo».

Cobra unos 23 euros la noche y ya ha cuidado a más de diez animales, aunque admite que «vivir de esto es imposible salvo que seas el más popular». Eso sí, lo considera una alternativa real frente a las guarderías profesionales: «Antes era más común dejarlos con un amigo o en una residencia; ahora la gente se abre más a probar estas plataformas».

Nicole Teixeira: «Siempre hago una visita previa»

Ampliar Nicole Teixeira cuidando un gato.

Dentista en proceso de homologar su título en España, Nicole Teixeira decidió probar Rover tras haber pasado antes por el papel de dueña que necesita a alguien de confianza. «Sé lo que se siente al dejar a tu gato con otra persona. Lo que más queremos es tranquilidad, y eso intento transmitir a quienes me contratan», cuenta.

Su método es siempre el mismo: visita previa para conocer a la mascota y mantener después contacto constante con fotos y vídeos. «Eso genera confianza desde el primer momento», asegura.

En un año ha cuidado a unos veinte animales, normalmente perros y gatos, aunque también ha tenido encargos de más larga duración: «He estado hasta un mes seguido en casas de familias que se fueron de vacaciones».

Aunque lo considera un ingreso extra, tiene claro su consejo para quienes quieran empezar: «Hay que cuidar cada animal como si fuera propio. Los dueños lo notan y lo agradecen».

Sandra M.: «He llegado a hacer la compra para los dueños»

Ampliar Sandra M. cuidando a un gato.

Periodista y amante de los animales desde pequeña, Sandra descubrió el mundo del petsitting en Italia y desde hace casi cuatro años lo practica también en León. En su caso, ofrece paseos, visitas y estancias en casa de los dueños, aunque ha tenido experiencias de lo más curiosas.

«Una vez una novia me pidió ir a verla con su perro justo antes de casarse, porque necesitaba tranquilizarse. En otra ocasión llegué a hacer la compra para un cliente. Al final, la confianza es clave», relata.

Para ella, la transparencia es fundamental: detalla en la aplicación cada paseo, cada juego y hasta las travesuras de la mascota, como si fuera un diario. «Eso hace que los dueños estén tranquilos», afirma.

En más de una década ha cuidado a más de 50 animales, desde gatos hasta perros de peregrinos del Camino de Santiago. Y aunque lo ve como un ingreso extra, subraya que la mayor recompensa es «conocer a cada animal y descubrir su personalidad única».

Una alternativa en auge en León

Todos coinciden en que Rover todavía tiene recorrido en la capital leonesa, pero la demanda crece especialmente en verano. Los perfiles de los dueños, aseguran, suelen ser personas responsables y amables, que una vez comprueban la seriedad del cuidador pierden cualquier desconfianza inicial.

En León aún es un complemento económico más que un trabajo a tiempo completo, pero su valor social va más allá del dinero. Como resume Hugo Leal: «No es un sueldo, pero te llena; y lo mejor es que nunca estás solo».