Las noticias imprescindibles del miércoles 27 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:53 Comenta Compartir

1 Una mujer hospitalizada tras un incendio

Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital. El fuego, en una vivienda de tres alturas, obligó a intervenir a los bomberos del Ayuntamiento de León.

2 Fallece una mujer tras sufrir un atropello

Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos. El accidente se ha producido en la carretera de Banuncias,

3 Ingresa en prisión el detenido por el incendio de Molinaseca

Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca. Vivía desde hace varios años en una caseta en el monte en las inmediaciones de la localidad.

4 Originado un nuevo incendio en San Justo de la Vega

Originado un nuevo incendio en San Justo de la Vega. Te contamos en directo la última hora de lo que ocurre en los diferentes fuegos activos en la provincia de León.

5 Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 el incendio de Anllares del Sil

Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil. Cuatro focos en IGR 2 en la provincia de León siguen complicando la situación del operativo. Fasgar-Colinas, Anllares, La Baña y Garaño son los focos mas preocupantes.

6 Entrevista Bicho

«Si me dicen hace seis años que volvería al fútbol profesional no me lo hubiera creído». El centrocampista gallego se siente «más maduro» en su regreso, una década después, al fútbol profesional, donde ve la pegada como principal evolución en los rivales: «No te perdonan ni media ocasión»

7 Mapa de los pueblos afectados por los incendios

Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios. Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas.

8 La Plaza Mayor de León luce al completo

La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones. Los leoneses se preguntan si el mercado tradicional volverá a su ubicación y comerciantes de algunas calles aledañas piden que se revise su estado al comparar su estado con el de la renovada explanada.

9 Muere una mujer al ser arrollada por un tren en Astorga

Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga. El accidente ha tenido lugar en la salida de Astorga, dirección Ponferrada.

10 Una vida al servicio de la ciudadanía contra el fuego

Una vida al servicio de la ciudadanía contra el fuego: «Intentamos ayudar a la gente ante un panorama desolador».

El teniente Miguel Ángel Martín Pereira es piloto de las aeronaves encargadas de luchar contra los incendios cada año y detalla a leonoticias su labor.

Temas

Las noticias imprescindibles del día