Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital El fuego, en una vivienda de tres alturas, obligó a intervenir a los bomberos del Ayuntamiento de León

Bomberos del Ayuntamiento de León en una imagen de archivo de una intervención en un incendio durante la noche.

Leonoticias León Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:49 | Actualizado 08:56h. Comenta Compartir

El 112 ha recibido esta medianoche, 17 minutos después de las doce, un aviso sobre un incendio de una vivienda en la calle San Juan Bosco en el barrio leonés de Armunia.

Tras dar aviso al Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de León, los Bomberos del Ayuntamiento y emergencias sanitarias -Sacyl-, se interviene en el fuego de una casa de tres alturas.

A consecuencia del incendio los servicios de emergencias y el Sacyl atienden a una mujer de 43 años que es trasladada al Hospital de León en ambulancia.