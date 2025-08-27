Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas

Los devastadores incendios que han asolado la provincia de León este mes de agosto ya tienen listado oficial de pueblos afectados. Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León que según la orden del 20 de agosto, determina el listado de las localidades evacuadas a causa de los incendios forestales de este verano de 2025.

León es la provincia más afectada, con 46 municipios en un listado donde también se encuentran localidades de Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia. El listado se ampliará en función de los nuevos pueblos que se puedan ver afectados, como ya ha ocurrido el 27 de agosto con seis nuevos municipios y 43 localidades de estos, y otros que estaban en la primera lista.

Todos los vecinos y empresas asentadas en las localidades que forman parte de la lista pueden solicitar las ayudas de urgencia que la Junta de Castilla y León ha aprobado en 45 medidas por 114 millones de euros, entre ellas la de 500 euros por familia desalojada de su vivienda, 5.500 de compensación para autónomos y pymes, hasta 185.000 por casa destruida o compensaciones a agricultores, gaanderos y apicultores.

Municipios y pueblos que pueden pedir ayudas 1 Acebedo: Acebedo, Liegos y La Uña 2 Alija del Infantado: Alija del Infantado, La Nora del Río, Ozaniego y Puente de la Vizana 3 Almanza: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas 4 Los Barrios de Luna: Mora de Luna, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y Vega de Caballeros. 5 Benuza: Llamas de Cabrera, Pombriego y Santalavilla 6 Boca de Huérgano: Barniedo de la Reina, Besande, Boca de Huérgano, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Siero de la Reino y Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina 7 Borrenes: Borrenes, Orellán, San Juande Paluezas y Voces 8 Burón: Burón, Casasuertes, Cuénabres, Lario, Polvoredo, Retuerto y Vegacerneja 9 Cacabelos: Villabuena 10 Carrocera: Piedrasecha y Viñayo 11 Carucedo: Campañana, Carucedo, El Carril, La Barosa, Lago de Carucedo, Las Médulas y Villarrando 12 Castrillo de Cabrera: Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera y Saceda 13 Castrocalbón: Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería 14 Castrocontrigo: Pinilla de la Valdería y Pobladura de Yuso 15 Cea: Monte de Riocamba (despoblado) 16 Castropodame: Villaverde de los Cestos 17 Cebrones del Río: San Juan de Torres 18 Destriana: Destriana, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna 19 Encinedo: La Baña, Castrohinojo, Encinedo, Forna, Losadilla, Santa Eulalia de Cabrera y Trabazos 20 Igüeña: Colinas del Campo de Martín Moro e Igüeña 21 Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra 22 Molinaseca: Acebo y Riego de Ambrós 23 Murias de Paredes: Barrio de la Puente, Fasgar, Posada de Omaña, Torrecillo y Vegapujín 24 Oencia: Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lusio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín 25 Oseja de Sajambre: Oseja de Sajambre, Pío de Sajambre, Ribota de Sajambre, Soto de Sajambre y Vierdes de Sajambre 26 Palacios de la Valduerna: Palacios de la Valduerna y Ribas de la Valduerna 27 Palacios del Sil: Salientes 28 Páramo del Sil: Argayo del Sil 29 Peranzanes: Cariseda, Chano, Faro, Guímara, Peranzanes y Trascastro 30 Ponferrada: Bouzas, Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, Montes de Valdueza, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago y San Cristóbal de Valdueza 31 Posada de Valdeón: Caín de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Santa Marina de Valdeón 32 Pozuelo del Páramo: Altobar de la Encomienda 33 Priaranza del Bierzo: Ferradillo 34 Puente de Domingo Flórez: Castroquilame, 35 Puente de Domingo Flórez, Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Vega de Yeresy Yeres 36 Quintana del Marco: Genestacio de la Vega y Quintana del Marco 37 Quintana y Congosto: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz 38 Riaño: Riaño 39 Riego de la Vega: Castrotierra de la Valduerna 40 San Esteban de Nogales: San Esteban de Nogales 41 Santa Colomba de Somoza: Andiñuela, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar de Ciervos 42 Santa Elena de Jamuz: Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz 43 Sobrado: Cabarcos, Cabeza de Campo, La Ribera, Sobredo y Santo Tirso de Cabarcos 44 Soto y Amío: Garaño 45 Truchas: Corporales 46 Valderrueda: La Espina y Valcuende 47 Vega de Espinareda: San Pedro de Olleros 48 Villablino: Caboalles de Abajo, Orallo, Sosas de Laciana, Villablino 49 Villafranca del Bierzo: Paradiña y Pobladura de Somoza 50 Villamontán de la Valduerna: Fresno de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna