Urgente Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
Paisaje en Yeres. César Hornija

Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios

Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas

Alberto P. Castellanos
Ana G. Barriada

Alberto P. Castellanos y Ana G. Barriada

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:52

Los devastadores incendios que han asolado la provincia de León este mes de agosto ya tienen listado oficial de pueblos afectados. Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León que según la orden del 20 de agosto, determina el listado de las localidades evacuadas a causa de los incendios forestales de este verano de 2025.

León es la provincia más afectada, con 46 municipios en un listado donde también se encuentran localidades de Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia. El listado se ampliará en función de los nuevos pueblos que se puedan ver afectados, como ya ha ocurrido el 27 de agosto con seis nuevos municipios y 43 localidades de estos, y otros que estaban en la primera lista.

Todos los vecinos y empresas asentadas en las localidades que forman parte de la lista pueden solicitar las ayudas de urgencia que la Junta de Castilla y León ha aprobado en 45 medidas por 114 millones de euros, entre ellas la de 500 euros por familia desalojada de su vivienda, 5.500 de compensación para autónomos y pymes, hasta 185.000 por casa destruida o compensaciones a agricultores, gaanderos y apicultores.

Municipios y pueblos que pueden pedir ayudas

  1. 1

    Acebedo: Acebedo, Liegos y La Uña

  2. 2

    Alija del Infantado: Alija del Infantado, La Nora del Río, Ozaniego y Puente de la Vizana

  3. 3

    Almanza: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas

  4. 4

    Los Barrios de Luna: Mora de Luna, Portilla de Luna, Sagüera de Luna y Vega de Caballeros.

  5. 5

    Benuza: Llamas de Cabrera, Pombriego y Santalavilla

  6. 6

    Boca de Huérgano: Barniedo de la Reina, Besande, Boca de Huérgano, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Siero de la Reino y Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina

  7. 7

    Borrenes: Borrenes, Orellán, San Juande Paluezas y Voces

  8. 8

    Burón: Burón, Casasuertes, Cuénabres, Lario, Polvoredo, Retuerto y Vegacerneja

  9. 9

    Cacabelos: Villabuena

  10. 10

    Carrocera: Piedrasecha y Viñayo

  11. 11

    Carucedo: Campañana, Carucedo, El Carril, La Barosa, Lago de Carucedo, Las Médulas y Villarrando

  12. 12

    Castrillo de Cabrera: Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera y Saceda

  13. 13

    Castrocalbón: Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería

  14. 14

    Castrocontrigo: Pinilla de la Valdería y Pobladura de Yuso

  15. 15

    Cea: Monte de Riocamba (despoblado)

  16. 16

    Castropodame: Villaverde de los Cestos

  17. 17

    Cebrones del Río: San Juan de Torres

  18. 18

    Destriana: Destriana, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna

  19. 19

    Encinedo: La Baña, Castrohinojo, Encinedo, Forna, Losadilla, Santa Eulalia de Cabrera y Trabazos

  20. 20

    Igüeña: Colinas del Campo de Martín Moro e Igüeña

  21. 21

    Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra

  22. 22

    Molinaseca: Acebo y Riego de Ambrós

  23. 23

    Murias de Paredes: Barrio de la Puente, Fasgar, Posada de Omaña, Torrecillo y Vegapujín

  24. 24

    Oencia: Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lusio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín

  25. 25

    Oseja de Sajambre: Oseja de Sajambre, Pío de Sajambre, Ribota de Sajambre, Soto de Sajambre y Vierdes de Sajambre

  26. 26

    Palacios de la Valduerna: Palacios de la Valduerna y Ribas de la Valduerna

  27. 27

    Palacios del Sil: Salientes

  28. 28

    Páramo del Sil: Argayo del Sil

  29. 29

    Peranzanes: Cariseda, Chano, Faro, Guímara, Peranzanes y Trascastro

  30. 30

    Ponferrada: Bouzas, Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, Montes de Valdueza, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago y San Cristóbal de Valdueza

  31. 31

    Posada de Valdeón: Caín de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Santa Marina de Valdeón

  32. 32

    Pozuelo del Páramo: Altobar de la Encomienda

  33. 33

    Priaranza del Bierzo: Ferradillo

  34. 34

    Puente de Domingo Flórez: Castroquilame,

  35. 35

    Puente de Domingo Flórez, Robledo de Sobrecastro, Salas de la Ribera, San Pedro de Trones, Vega de Yeresy Yeres

  36. 36

    Quintana del Marco: Genestacio de la Vega y Quintana del Marco

  37. 37

    Quintana y Congosto: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz

  38. 38

    Riaño: Riaño

  39. 39

    Riego de la Vega: Castrotierra de la Valduerna

  40. 40

    San Esteban de Nogales: San Esteban de Nogales

  41. 41

    Santa Colomba de Somoza: Andiñuela, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar de Ciervos

  42. 42

    Santa Elena de Jamuz: Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz

  43. 43

    Sobrado: Cabarcos, Cabeza de Campo, La Ribera, Sobredo y Santo Tirso de Cabarcos

  44. 44

    Soto y Amío: Garaño

  45. 45

    Truchas: Corporales

  46. 46

    Valderrueda: La Espina y Valcuende

  47. 47

    Vega de Espinareda: San Pedro de Olleros

  48. 48

    Villablino: Caboalles de Abajo, Orallo, Sosas de Laciana, Villablino

  49. 49

    Villafranca del Bierzo: Paradiña y Pobladura de Somoza

  50. 50

    Villamontán de la Valduerna: Fresno de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna

