leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los reyes visitan Las Médulas
Imagen del interior de una ambulancia.

Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga

El accidente ha tenido lugar en la salida de Astorga, dirección Ponferrada

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:16

Fallece una mujer al ser arrollada por un tren en Astorga. El accidente ha tenido lugar en torno a las 13:41 horas de este miércoles, 27 de agosto, en la localidad maragata.

El servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contacta con la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León para avisar de un accidente en el que un tren en la salida de Astorga, dirección Ponferrada, ha arrollado a una mujer.

El 112 da aviso de este accidente a la Policía Local de Astorga, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía personal sanitario del centro de salud y Vehículo de Intervención Rápida (VIR).

En el lugar, los sanilarios solo pueden confirmar que la persona arrollada, una mujer de 75 años, se encuentra fallecida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  2. 2 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  3. 3 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  4. 4 Los reyes visitan en Las Médulas
  5. 5 Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»
  6. 6 Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales
  7. 7 Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil
  8. 8 Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos
  9. 9 La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones
  10. 10 «Si me dicen hace seis años que volvería al fútbol profesional no me lo hubiera creído»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga

Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga