Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga El accidente ha tenido lugar en la salida de Astorga, dirección Ponferrada

Leonoticias León Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:16

Fallece una mujer al ser arrollada por un tren en Astorga. El accidente ha tenido lugar en torno a las 13:41 horas de este miércoles, 27 de agosto, en la localidad maragata.

El servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contacta con la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León para avisar de un accidente en el que un tren en la salida de Astorga, dirección Ponferrada, ha arrollado a una mujer.

El 112 da aviso de este accidente a la Policía Local de Astorga, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía personal sanitario del centro de salud y Vehículo de Intervención Rápida (VIR).

En el lugar, los sanilarios solo pueden confirmar que la persona arrollada, una mujer de 75 años, se encuentra fallecida.