La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones

Ausencia de adoquines, baches y firme hundido en el tramo de calle Santa Cruz que da acceso a la Plaza Mayor de León.

Alberto P. Castellanos León Martes, 26 de agosto 2025, 14:47 | Actualizado 15:07h.

Pocas certezas hay en la vida como que no se puede complacer a todo el mundo, y menos en estos tiempos en los que todo se analiza y pasa por numerosos filtros. En las obras públicas es habitual que a unos les encante y otros lo aborrezcan, que se les pongan pegas o que, una vez terminadas, se fije la vista en todo lo que las rodea. Eso es lo que ocurre con la Plaza Mayor de León.

En la mañana del lunes 26 de agosto se ha retirado el vallado que cerraba la cuarta fase de unas obras que han cambiado un firme que, para algunos vecinos, «no supone un gran cambio» pero «me parece bien». Una buena valoración en algunos casos que viene acompañada de dudas.

«¿Vuelven a poner el mercado?», se pregunta una vecina que lanza su deseo: «Eso espero». Con ella, jubilada, va otra mujer de edad similar que declara que «tiene su encanto verla así, como plaza vacía, pero también tiene su aliciente con el mercado, compres o pases. Me gusta de las dos maneras».

«No sabemos qué van a hacer»

Algunos comerciantes de la zona tampoco saben si el mercado tradicional volverá o no. Una duda lógica tras las que tenían los propios dueños de los puestos que sufren una división entre sectores a la hora de elegir sobre la ubicación original y una provisional que convence más a una mayoría que ya decidió no dejar el aparcamiento de San Pedro por la plaza de Regla tras la Navidad.

«No sabemos si van a abrir al tráfico igual», comenta un comerciante que, por lo menos, dice que ahora «se ve de otra forma porque parecía un callejón». La opinión del dueño de una de las tiendas que linda con la Plaza Mayor cree que «no sé si abrirá porque con el peso de los camiones y tal, tanta obra hecha para que al final quede todo estropeado, pues no sé...».

Baches, tramos hundidos y ausencia de adoquines en la calle Santa Cruz. A.P.C.

En el acceso a la plaza desde la calle Santa Cruz señala que quizá «deberían extender la obra hasta algunas calles cercanas como ésta que está llena de baches y con tramos hundidos» comenta este comerciante mientras señala una zona con el firme ahuecado y un bache producido por la ausencia de adoquines.

La diferencia entre las zonas ya estrenadas, más oscuras, y las abiertas el 26 de agosto, en color más claro. A.P.C.

«Lo sucio que está el suelo»

Por último comenta que, «ahora que se ha terminado y se ve lo que todavía no se ha pisado» se observa con más facilidad «lo sucia que está ya la Plaza Mayor, se ve por dónde pasan los grupos de gente que van de un bar a otro y el reguero de lo que vayan cayendo o tirando».

La suciedad se deja ver, como dice este comerciante y algunos vecinos, al comparar las losetas y adoquines de las primeras tres fases con las de la cuarta y recién estrenada.