Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil Cuatro focos en IGR 2 en la provincia de León siguen complicando la situación del operativo | Fasgar-Colinas, Anllares, La Baña y Garaño son los focos mas preocupantes

Efectos del incendio iniciado en la localidad de Yeres (León), y que ha afectado al paraje de Las Médulas.

I. Santos León Martes, 26 de agosto 2025, 22:27 Comenta Compartir

«La evolución en general ha sido positiva, salvo ese último momento de la tarde». León no acaba de cerrar el peor de los capítulos de la historia de los incendios forestales. Cuando varios parecen controlados, salta de nuevo una sorpresa. Ocurría el fin de semana con dos nuevos focos y ha vuelto a suceder en la tarde de este martes, 26 de agosto, con una reproducción en el incendio de Anllares del Sil, que ya se daba por controlado. Un fuego que se inició el pasado 8 de agosto y que en otra ocasión se dio por cortolado, pero volvió a reproducirse. Los nuevos focos son tan complicados que han obligado a evacuar la población de Anllarinos del Sil y con ellos decretar el nivel 2 de peligrosidad.

Son cuatro focos los que la provincia mantiene en IGR 2 de peligrosidad: Anllares del Sil, Garaño, La Baña y el incendio de Fasgar y Colinas, en el que se lleva a cabo un operativo conjunto.

Repaso por todos los incendios

Llamas de Cabrera el perímetro está estable, con pequeñas reproducciones en la zona de Corporales, que son controladas. Un fuego que evoluciona favorablemente y que, si la situación continúa así, en la mañana de miércoles se efectuará a cabo el desconfinamiento de las poblaciones.

En el incendio de Fasgar y Colinas, por un lado en lo que tiene que ver con Colinas el incendio ha evolucionado de una forma menos favorable de la que estaba prevista, el fuego técnico se ha complicado y no se ha podido llevar a cabo al 100%. Mientras la operación prevista para el Valle de Tremor de Arriba ha tenido mejores resultados, aunque costará horas, incluso días, extinguir ese foco. La meteorología, en este caso, es muy desfavorable. Una vez más, tal y como está sucediendo durante este mes de agosto, el incendio se comporta de manera tremendamente agresiva en las primeras horas nocturnas.

En el incendio de Anllares del Sil ha habido varias reproducciones a lo largo del día, es mucho perímetro el que tiene este incendio y esas reproducciones han motivado la evacuación de de Anllarinos.

El de Gestoso no hay riesgo para las poblaciones y posiblemente pueda bajar a IGR0 en la jornada del miércoles. El foco de Barniedo de la Reina, un IGR autonómico -al haber traspasado a Palencia- el perímetro está estabilizado con reproducciones durante la tarde, pero con los medios que están previstos en la zona se ha controlado.

El incendio de Garaño, pues se ha trabajado en el flanco fundamentalmente eh izquierdo, en el que va desde Mora hasta Pobladura, en la zona de de Sagüera y se ha trabajado fundamentalmente intentando cerrar todo lo que es el perímetro en esa zona. Queda una parte del perímetro sin cerrar, se está intentando terminar y el tiempo, dado que es una fuerte pendiente la que ha cogido el incendio con el viento en contra, ha posibilitado que se ralentice el avance del fuego. Aún hay mucho trabajo que hacer, pero la situación ha evolucionado de forma positiva a lo largo del día.

El incendio de La Baña concentra los trabajos de defensa en Losadilla y y en la zona de Santa Eulalia de Cabrera, se está trabajando con el fin de hacer fuegos técnicos y evitar que crezca.

Desalojados y confinados

Los pueblos desalojados en el incendio de Fasgar podrían volver este miércoles a sus casas. En el incendio de Garaño, se mantienen las seis localidades que estaban evacuadas. En el fuego de La Baña ha pasado a confinamiento la localidad de La Baña, es decir, podrían volver a sus casas, pero no se puede salir de ellas.

En cuanto al incendio de Igüeña, siguen confinadas Colinas e Igüeña y los incendios de Llamas de la Cabrera, quedan evacuados los pueblos de Espinosa de Compludo, Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo y Peñalba. En este caso, se está valorando la posibilidad de dejarlos en la jornada del miércoles en situación de confinamiento en sus respectivas localidades.

Por su parte, en el incendio de Anllares, se mantienen confinados Faro, Machano, Trascastro, Peranzanes, Cariseda y Argallo del Sil, y a última hora de la tarde se ha procedido a evacuar la localidad de Anllarinos del Sil. El motivo es que el incendio ha sufrido una reproducción que puede afectar a la localidad de Anllarinos del Sil y por precaución se ha evacuado la población, motivo por el cual el incendio de Anllares pasa a un IGR2.

En total, ahora mismo hay 17 pueblos evacuados y 491 personas fuera de sus domicilios, que son 300 menos que las que había esta mañana. Por otro lado, hay 16 localidades confinadas con 1.212 personas confinadas.

Temas

Incendios forestales