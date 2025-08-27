Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos El accidente se ha producido en la carretera de Banuncias

Leonoticias León Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:17 | Actualizado 11:22h.

A las 10:21 de la mañana del miércoles 27 de agosto el 112 ha recibido aviso de un atropello en la carretera de Banuncias, en Cembranos, y que hay una persona tendida en la cuneta.

Los servicios de emergencia en León han acudido al lugar de los hechos donde han confirmado el fallecimiento el fallecimiento de una mujer de unos 75 años.

Las llamadas de alerta informaban de que ha sido un turismo el que ha atropellado a la mujer.

Hasta el lugar de los hechos han acudido la Guardia Civil de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que había enviado una UVI móvil. Se desconocen más datos sobre la víctima y el accidente.