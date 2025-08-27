leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León

Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos

El accidente se ha producido en la carretera de Banuncias

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:17

A las 10:21 de la mañana del miércoles 27 de agosto el 112 ha recibido aviso de un atropello en la carretera de Banuncias, en Cembranos, y que hay una persona tendida en la cuneta.

Los servicios de emergencia en León han acudido al lugar de los hechos donde han confirmado el fallecimiento el fallecimiento de una mujer de unos 75 años.

Las llamadas de alerta informaban de que ha sido un turismo el que ha atropellado a la mujer.

Noticias relacionadas

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Fallece un motorista de 52 años en un accidente en Valdefrancos

Fallece un motorista de 52 años en un accidente en Valdefrancos

Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo

Dos fallecidas y tres heridos ingresados tras un accidente frontal en El Bierzo

Hasta el lugar de los hechos han acudido la Guardia Civil de Tráfico de León y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que había enviado una UVI móvil. Se desconocen más datos sobre la víctima y el accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  2. 2 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  3. 3 Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»
  4. 4 Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales
  5. 5 Las reproducciones obligan a subir a nivel 2 de peligrosidad el incendio forestal de Anllares del Sil
  6. 6 La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones
  7. 7 Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado
  8. 8 Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos
  9. 9 Denuncian un posible homicidio imprudente de la Junta por la muerte de tres personas en los incendios
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos

Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos