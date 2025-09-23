Las noticias imprescindibles del martes 23 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»

PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque». La empresa comunica con nocturnidad, por vía correo electrónico, una decisión motivada «por fuerza mayor» y para garantizar su viabilidad futura.

2 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»

La alegría con la que los históricos comerciantes llegaban a sus nuevos puestos a finales de febrero de 2024, contrasta con el hartazgo que sufren tras 19 meses «sin mover ficha» por parte del Ayuntamiento de León. Basta darse un paseo por los pasillos vacíos y casi todos los negocios con la persiana bajada para que el sentimiento sea común en los ocho puestos que sobreviven: «Nos están dejando morir poco a poco».

3 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Astorga a cuatro personas (dos varones y dos mujeres, miembros de una misma familia) como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal. La intervención se produjo tras la alerta recibida por parte de la Guardia Civil, que informó de un grave incidente ocurrido en la pedanía leonesa de Armunia.

4 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia (León), han detenido a un varón tras descubrir una plantación «outdoor» ilegal de cannabis, actualmente en estado de floración. Realizadas gestiones para localizar al responsable de esta plantación, el pasado viernes, día 19 de septiembre, detuvieron a la persona que se encargaba de su atención y mantenimiento, un vecino de Villanueva del Carnero (León) como presunto autor de un delito contra la Salud Pública (cultivo o elaboración de marihuana).

5 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»

El incendio declarado el pasado viernes 19 de septiembre en el municipio de Villamanín volvió a poner en alerta a la provincia tras la ola de incendios del mes de agosto. De nuevo, el fuego volvió a devorar a su paso múltiples pastos comunales, dejando sin su principal sustento a los diferentes animales de la zona.

6 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad

Un guipuzcoano ha llevado a los tribunales la herencia de un empresario leonés, estimada en más de 14 millones de euros, después de haber demostrado su paternidad. Un juzgado de Madrid ha fijado ya la fecha del juicio para el próximo mes de abril y se decidirá si este ciudadano vasco es heredero legal de la fortuna de este empresario leonés fallecido hace cuatro años.

7 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»

La Cultural se ha visto inmersa en 24 horas de intensas negociaciones para buscar al candidato ideal a su banquillo. La inesperada destitución de Raúl Llona, tras caer 1-3 ante el Castellón en el Reino de León, abría la terna de candidatos a ocupar un puesto al que muchos entrenadores aspiraban.

8 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León

En contra de las predicciones y ante lo que parecía que iba a quedar en anécdota. Sorprendidos se encuentran los vecinos de las zonas más altas de los Picos de Europa tras la primera nevada de la temporada de invierno, que se inició aún en verano, y que ha dejado una idílica estampa propia de principios de año.

9 Los hurones se cuelan en los hogares leoneses en pleno auge de los gatos

Vivir acompañado de una mascota siempre ha sido algo muy habitual en España y esa tradición perdura con el paso de los años. Sin embargo, en el caso concreto de la provincia de León, las tendencias están cambiando progresivamente.

10 Llona se despide de la Cultural: «Yo no he perdido la confianza en mí»

El técnico de la Cultural afirma que se va «con la cabeza alta» y explica que la destitución se fraguó en la noche del domingo