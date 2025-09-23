La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León Hasta 20 centímetros acumulados en los Picos de Europa en pleno septiembre tras una jornada que ha registrado valores no vistos «en 28 años»

Rubén Fariñas León Martes, 23 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

En contra de las predicciones y ante lo que parecía que iba a quedar en anécdota. Sorprendidos se encuentran los vecinos de las zonas más altas de los Picos de Europa tras la primera nevada de la temporada de invierno, que se inició aún en verano, y que ha dejado una idílica estampa propia de principios de año.

«Pues va a ser que lo que iba a ser lluvia... no lo fue», comentaban junto a las imágenes que desde el Collado Jermoso han hecho públicas.

Una idílica estampa, a 2.000 metros de altitud, que redibujaba el paisaje de la montaña leonesa a inicios de esta semana. Una situación que se espera se sostenga durante todo el invierno, aunque las previsiones son de subida de temperaturas de cara a lo que resta de semana.

«En Picos de Europa, del tiempo... lo que se vea», reiteran ahora tras anunciar lluvia que finalmente fue nieve en la zona.

La nieve ha dejado espesores de hasta 20 centímetros acumulados en algunas zonas. Una precipitación que «no se veía desde hace 28 años», manifestaban desde el perfil de Valle de Valdeón, para un mes de septiembre.

Los tejados y el mobiliario del Collado Jermoso han quedado sepultados por una capa que ha trasladado al mes de enero a algunos de sus últimos moradores, aquellos que despedirán la temporada en este paradisiaco enclave antes de que el invierno llegue, o que lo haga de forma oficial.