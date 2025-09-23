Los hurones se cuelan en los hogares leoneses en pleno auge de los gatos El descenso año tras año del número de perros en la provincia contrasta con la presencia cada vez mayor de otras mascotas en las casas de la provincia

Vivir acompañado de una mascota siempre ha sido algo muy habitual en España y esa tradición perdura con el paso de los años. Sin embargo, en el caso concreto de la provincia de León, las tendencias están cambiando progresivamente.

Si hace apenas unos años los perros dominaban de forma casi exclusiva los hogares, ahora los datos reflejan una escalada en los gatos y una presencia cada vez mayor de hurones, ya considerada como la tercera de las opciones como mascota.

El descenso en los perros

Actualmente, según los datos del Consejo de Veterinarios de Castilla y León, hay registrados 11.509 perros en el término municipal de León, mientras que en la provincia la cifra asciende a los 100.122.

Sin ápice de dudas, sigue siendo la mascota más presente entre los leoneses, aunque su tendencia durante los últimos años está dibujando un descenso progresivo. De hecho, en 2022, el número de perros resgitrados ascendía a 12.185 en la ciudad y 108.761 en la provincia, lo que supone un 8% más de los actuales.

Durante los años intermedios, el descenso ha sido notable. En 2023, las cifras ya fueron 12.087 y 105.738, mientras que en 2024 se registraron 11.784 en el municipio y 102.617 en la provincia.

Una mascota cada vez más habitual

Frente a este descenso, emergen otras opciones mucho menos habituales a la hora de considerar la adquisición de una mascota. Se trata de los hurones, un animal de compañía exótico, aunque cada vez más habitual.

En este caso concreto, existe una diferencia entre la ciudad y el total de la provincia. Mientras que en el término municipal no ha habido apenas diferencia entre 2022 -63 registrados- y 2025 -62 registrados-, la mayor novedad se ha producido en la provincia.

Tras el descenso de cifras entre 2022 -274 hurones- y 2023 -262-, la llegada de 2024 volvió a dibujar un incremento hasta los 268 y, en 2025, la cifra ha pasado ya hasta los 291, consolidando a los hurones como una mascota cada vez más demandada.

El auge de los gatos en León

Un escalamiento aún mayor han tenido los gatos, que están posicionándose cada vez más como una opción atractiva que considerar a la hora de buscar un acompañante felino en casa.

En 2022, el registro marcaba la presencia de 1.085 gatos en el municipio y 2.879 en la provincia. Ya en 2023, un incremento notable elevó las cifras a 1.588 y 4.484. 2024 mantuvo esa línea ascendente, llegando hasta los 2.251 y 6.644 progresivamente.

La mayor subida ha llegado en 2025, cuando los gatos registrados han ascendido hasta los 2.946 en la ciudad y 9.800 en la provincia, lo que supone más del triple de los datos registrados hace apenas tres años.

Los datos de los PPP

Dentro de estas estadísticas, también quedan enmarcados los denominados como Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), que también atraviesan un leve crecimiento, sobre todo en los dos últimos años.

Frente a los 24 -ciudad- y 233 -provincia- registrados en el año 2022, los datos sufrieron una variación mínima en 2023 -24 y 232-, pero volvieron a crecer en 2024 -28 y 239- y también lo hicieron en 2025 -30 y 243-.

De esta forma, queda patente que León sigue siendo principalmente una tierra dominada por los perros como mascotas, pero con auge gatuno que marca una nueva tendencia en la que también aparecen los hurones como la novedad más rompedora.