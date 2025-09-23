Llona se despide de la Cultural: «Yo no he perdido la confianza en mí»

Dani González León Martes, 23 de septiembre 2025, 12:07 Comenta Compartir

Raúl Llona se ha despedido este martes de la Cultural y Deportiva Leonesa. En la sala de prensa del Reino de León, esa que tantas y tantas veces ha pisado, el riojano dijo adiós a una etapa de más de dos años al frente del club leonés.

No estuvo solo: jugadores de la actual plantilla como Pibe, Rodri, Bicho, Bañuz, Rodri, Fornos, Chacón o Maestre; su cuerpo técnico; directivos y empleados del club; y también el director deportivo, José Manzanera.

«Son momentos que sabes que van a llegar algún día, pero siempre son duros», expresó Llona en primer lugar, acordándose de todos los empleados del club, jugadores y la afición en su despedida. Y también de su familia, momento en el que su voz se quebró. «El 24 de mayo de 2025 estará siempre en mi cabeza. Solo tengo palabras de agradecimiento».

Todo se precipitó en la noche del domingo

El riojano explicó que fue llamado a una «reunión de urgencia» en la noche del domingo para comunicarle su destitución. «Nunca te puede pillar de sorprensa en el mundo del fútbol. Me llegaban comentarios que me hacían estar en estado de prealerta. Hay una cosas que te sostiene, los resultados, ycuando no están, hay un intagible que es subjetivo», expresó.

Llona se veía con «fuerzas» para sacar adelante el proyecto porque «no soy una persona que abandona» y reconoce que él no había perdido la confianza «ni en mí ni en mis jugadores». «Soy incluso más y mejor entrenador que cuando viene. Si alguien ha perdido la confianza en mí... es esa persona quien tiene que decirlo», ha indicado.

Con la cabeza alta

Llona se va «con la cabeza alta», con «errores y aciertos» y con la sensación de haber evolucionado en lo personal y en lo profesional. «En la Cultural he vivido situaciones y experiencias que no se habían dado antes», expresa el riojano, que espera que se le recuerde como «una buena persona y trabajadora, que lo dio todo para llevar adelante este proyecto y que intentó hacer crecer todo lo posible al club».

No quiere pone excusas, pero el logroñés señala que «a todos los nos gusta tener la plantilla lo antes posible» y ve al equipo «en condiciones» de lograr la permanencia. Considera que ha habido situaciones previsibles donde hay «margen de mejora» y condicionantes como la imposibilidad de entrenar en Puente Castro: «Es un condicionante más grande de lo que puede parece».

De esta manera, y con aplausos en la sala, Raúl Llona deja la Cultural. Se va tras 86 partidos oficiales al frente del club, un ascenso a Segunda División y un legado que, todo apunta, continuará el Cuco Ziganda.