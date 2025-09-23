Tras el 'romo' inicio de campaña de Llona, Cuco es el elegido La Cultural espera firmar en las próximas horas el contrato con el que será su nuevo entrador

D.G. | R.F. Martes, 23 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

La Cultural se ha visto inmersa en 24 horas de intensas negociaciones para buscar al candidato ideal a su banquillo.

La inesperada destitución de Raúl Llona, tras caer 1-3 ante el Castellón en el Reino de León, abría la terna de candidatos a ocupar un puesto al que muchos entrenadores aspiraban.

Las redes sociales hicieron fuerte el nombre de Guillermo Fernández Romo, con quien realmente la Cultural llegó a contactar y quien se mostró con interés de tomar las riendas del equipo que ocupa puestos de descenso. Sin embargo, el desacuerdo se produjo y el club, con varias opciones sobre la mesa, optó por tirar por otra vía.

Finalmente, el elegido para la ardua tarea de entrenar al equipo leonés será José Ángel 'Cuco' Ziganda, entrenador con experiencia en Primera y Segunda División.

Bagaje de Ziganda

El técnico navarro, a quien se le vinculó con el Comité Técnico de Árbitros, regresará a los banquillos tras pisarlos por última vez en 2023, cuando terminó contrato con la SD Huesca.

El entrenador, de 58 años, inició su carrera como entrenador en el filial de Osasuna, club al que ya estuvo vinculado como jugador, y dio el salto a otra de las entidades de su vida: el Athletic Club, haciéndose cargo del segundo equipo e incluso dirigiendo una temporada al histórico club de Primera División.

Más tarde, Cuco parecía encontrar la estabilidad en el Real Oviedo, donde estuvo dos temporadas, y de allí daría el salto a la SD Huesca, con quien consiguió la salvación pero no continuó.

En las próximas horas, todo hace indicar que la Cultural hará oficial la llegada del navarro al banquillo. Ziganda tendrá como primera misión sacar algo positivo del derbi autonómico ante el Real Valladolid y, a medio plazo, asentar al equipo que garantice la permanencia en la categoría de plata.