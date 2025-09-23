leonoticias - Noticias de León y provincia

Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo

La Policía Nacional les detuvo en Astorga y entre los arrestados se encontraban la expareja de la mujer agredida

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:53

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Astorga a cuatro personas (dos varones y dos mujeres, miembros de una misma familia) como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal. La intervención se produjo tras la alerta recibida por parte de la Guardia Civil, que informó de un grave incidente ocurrido en la pedanía leonesa de Armunia.

En la madrugada del pasado sábado, alrededor de las cinco de la mañana, los arrestados irrumpieron en una vivienda de Armunia tras golpear reiteradamente la puerta y el timbre, logrando finalmente fracturar la entrada de una patada.

Detenido en León un 'falso revisor' que engañaba a personas mayores

El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»

En el interior de la vivienda se encontraba una pareja y el hijo menor de la mujer, de apenas cuatro años. Los atacantes, armados con palos y cuchillos, agredieron a los adultos. La mujer sufrió varios cortes que requirieron atención médica en el Hospital de León.

Entre los agresores se encontraba la expareja de la víctima, acompañado por su madre, su hermana y otro varón allegado. Además de la agresión, el grupo se llevó por la fuerza al menor, que es hijo de la víctima y nieto de dos de los atacantes.

Medidas judiciales

Tras el aviso inmediato de la Guardia Civil, la Policía Nacional logró localizar a la familia en Astorga, donde fueron interceptados y detenidos.

El niño fue entregado a la abuela materna y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima.

