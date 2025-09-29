Las noticias imprescindibles del lunes 29 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:18 Comenta Compartir

1 Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre

La polémica crece en las autoescuelas leonesas tras la denuncia de varios alumnos que aseguran haber sido suspendidos en el examen práctico por no detenerse en un stop parcialmente oculto por la vegetación. Según relatan, en la última semana al menos siete aspirantes han sido suspendidos en el mismo punto, ubicado en una rotonda de la calle Camino José de Cela.

2 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia

Aunque la magnitud no alcanza la gravedad de aquellos meses, la jornada ha dejado varios focos activos en distintos puntos de la provincia. El primero se registró en Rabanal de Abajo, en la comarca de Villablino, a las 13:15 horas. Los vecinos dieron la voz de alarma y rápidamente se movilizaron más de nueve medios para sofocar las llamas. El incendio fue controlado en apenas una hora, a las 14:23 horas.

3 Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas

Una avería en las consultas de la planta alta del centro de salud de La Palomera en León ha provocado diferentes desperfectos y ha obligado a que se derive pacientes a otros puntos de la capital. El agua ha causado un gran problema en las consultas superiores, así como las filtraciones en la zona de abajo.

4 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este lunes, 29 de septiembre, en el municipio leonés de Riello, en el Valle de Omaña. El fuego se inició pasadas las 15:30 horas y continúa activo, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León.

5 El juez Peinado reclama los correos de la asesora de la leonesa Begoña Gómez para que los analice la UCO

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado al Instituto de Empresa (IE) que aporte a la causa los correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, mientras la esposa del presidente del Gobierno estuvo al frente del África Center --dependiente del IE-- para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analice.

6 Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido

La tarde de este lunes, 29 de septiembre, ha vuelto a ser testigo de un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour, en la Avenida Alcalde Miguel Castaño. En esta ocasión, el siniestro ha ocurrido a las 18:40 horas y ha implicado a un camión y un turismo.

7 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León

Un atropello a primera hora de este lunes 29 de septiembre moviliza a varios efectivos en el barrio de El Ejido de la ciudad de León.

8 Dos camioneros resultan heridos en un accidente en la A-6 en Folgoso

Dos camioneros de 50 y 32 años han resultado heridos este lunes, 29 de septiembre, en una colisión registrada en la Autovía del Noroeste A-6 a la altura de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera.

9 Ya hay fecha para una nueva madreñada en la ciudad de León

Madreñas y calochas volverán este otoño a pisar con fuerza las calles del centro de la ciudad de León en una nueva madreñada que se ha convertido ya en una cita imprescindible con la tradición en la capital.

10 Socavones, parásitos o puertas podridas: «Diez tiene a los niños rodeados de suciedad»

La situación de los colegios públicos de titularidad municipal en León es «muy cercana a la precariedad». Así lo ha señalado el Grupo Municipal Popular tras realizar un análisis del estado de los 18 centros dependientes del Ayuntamiento.