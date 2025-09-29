Un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour deja a un hombre herido
Es el segundo siniestro en el mismo punto en apenas unas horas en la Avenida Alcalde Miguel Castaño
León
Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:03
La tarde de este lunes, 29 de septiembre, ha vuelto a ser testigo de un nuevo accidente múltiple en la rotonda de Carrefour, en la Avenida Alcalde Miguel Castaño. En esta ocasión, el siniestro ha ocurrido a las 18:40 horas y ha implicado a un camión y un turismo.
El impacto dejó herido a un hombre de 70 años, que presentaba contusiones pero permanecía consciente en todo momento.
El Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León recibió el aviso y movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sacyl, que desplazaron una ambulancia para atender al afectado.
Se trata del segundo accidente múltiple en el mismo lugar en el mismo día, después de que horas antes se registrara otra colisión en la que se vieron implicados tres turismos.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.