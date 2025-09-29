Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
Dotaciones de Sacyl atendieron a la mujer que quedó tendida sobre la calzada
León
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:07
Un atropello a primera hora de este lunes 29 de septiembre moviliza a varios efectivos en el barrio de El Ejido de la ciudad de León.
Un turismo atropellaba pasadas las 9:45 horas, según la llamada de alerta al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León a una mujer en la calle Batalla de Clavijo esquina con Veintiséis de Mayo. La víctima quedaba tendida sobre la calzada y rápidamente los vecinos que pasaban por la zona se movilizaban para socorrerla antes de la llegada de los servicios de emergencias.
Efectivos de la policía local y dotaciones de Sacyl se personaban en el punto para atender a la mujer herida.
Tras una primera atención en el lugar, la UVI móvil ha trasladado a la herida al Hospital de León donde se recupera tras el atropello.
