Socavones, parásitos o puertas podridas: «Diez tiene a los niños rodeados de suciedad»

La situación de los colegios públicos de titularidad municipal en León es «muy cercana a la precariedad». Así lo ha señalado el Grupo Municipal Popular tras realizar un análisis del estado de los 18 centros dependientes del Ayuntamiento.

El portavoz David Fernández, acompañado por concejal Ana Franco, ha presentado una nueva auditoría realizada con asociaciones de familias y directivas de estos colegios y remarcan «el deterioro» de muchos de ellos en los seis años de gobierno de José Antonio Diez.

Entre las deficiencias más evidentes, los populares han relatado la existencia de socavones en los patios, la presencia de colonias de gatos y otros parásitos, extintores caducados, puertas de baño podridas o verjas en mal estado.

La «falta de mantenimiento» ha sido la una de las denuncias que han recogido. Los desconchones se acumulan en pasillos y clases y a ello suman «la falta de planificación» con trabajos de pintado en pleno periodo lectivo. Otro problema que encuentran los centros es «la ineficaz gestión» por una excesiva burocracia y la ausencia de un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento de León.

La falta de limpieza en los colegios públicos

Incluso han tirado de estadística para establecer que dos de cada tres colegios públicos tienen en mal estado sus zonas de recreo.

Y las mayores críticas han venido con la referencia a la limpieza. «El alcalde tiene a los niños rodeados de suciedad, en las calles y en los colegios», ha llegado a manifestar Fernández. Una «realidad» que «todos» los colegios han manifestado y que achacan a la «alarmante» falta de personal en el servicio de limpieza de interiores. De hecho, un centro, desde el anonimato, ha querido señalar que han sufragado con fondos propios una limpieza exhaustiva cuya factura cursarán ahora al Ayuntamiento de León. Otro de los colegios señalados es el Javier, donde comparten instalaciones con el Sagrado Corazón, y donde la limpieza dejaría mucho que desear.

Las cifras presentadas por los populares alertan de «problemas arrastrados» por la falta de inversión en los colegios desde 2018. «Con un 30% menos de presupuesto, el PP invirtió en patios, fontanería y albañilería 435.000 euros en un año; en los dos últimos, el PSOE no llega a 400.000 euros». Y aprieta aún más las tuercas al equipo de gobierno al señalar que de los 315.000 euros comprometidos en el presupuesto de 2025 tan solo se ha ejecutado un 12,6% hasta octubre: 39.000 euros a repartir entre 18 colegios.

Fernández ha pedido a Diez que dejé de usar la educación «como un arma política» contra la Junta mientras tiene los colegios «llenos de suciedad y rozando la insalubridad», mientras en su grupo municipal se comprometen a seguir la evolución de estos centros.