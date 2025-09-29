Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 25 medios activos El incendio comenzó en la tarde de este lunes 29 de septiembre en Riello y se investigan sus causas

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este lunes, 29 de septiembre, en el municipio leonés de Riello, en el Valle de Omaña. El fuego se inició pasadas las 15:30 horas y continúa activo, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León.

Hasta el lugar se desplazaron más de 17 medios, entre ellos un técnico, cuatro agentes medioambientales y diferentes recursos terrestres y aéreos, con el objetivo de frenar el avance de las llamas. Pero, pasadas las 16:30 horas de la tarde el número aumentó hasta llegar a los 25 medios activos en el lugar que aún se encuentra luchando contra un fuego que parece avanzar con rapidez.

Ampliar Imagen del fuego que amenaza a varias casas en la localidad. Iván Flórez

Las causas del incendio aún están en investigación, mientras los servicios de extinción trabajan para controlarlo lo antes posible y evitar que afecte a zonas habitadas o de especial valor ecológico. Según han informado algunos vecinos de la localidad, el fuego parece amenazar al pueblo aunque aún no ha subido su Índice de Gravedad Potencial y, por lo tanto, según autoridades, aún no hay peligro ante la población.

La zona de Omaña ha sido una de las más sacudidas este verano por el incendio que duró más de un mes en Fasgar.

