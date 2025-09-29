Una avería inunda el centro de salud de La Palomera y obliga a derivar consultas

Ana G. Barriada León Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Una avería en las consultas de la planta alta del centro de salud de La Palomera en León ha provocado diferentes desperfectos y ha obligado a que se derive pacientes a otros puntos de la capital. El agua ha causado un gran problema en las consultas superiores, así como las filtraciones en la zona de abajo. Hay varias salas inutilizadas y aparatos estropeados.

El motivo detrás de la avería según explica uno de los trabajadores sería una rotura en un latiguillo que provocó la salida de agua en grandes cantidades. Aunque la avería se habría detectado a primera hora de la mañana de este lunes, el incidente pudo comenzar el domingo pero al estar el centro cerrado no se sospechaba.

Los trabajos se centran en limpiar el entretecho y retirar los restos del abundante agua que caía que, como aseguran algunos pacientes que se acercaron al centro de salud a las 8:00 horas, era «como cataratas». En las labores de limpieza y reacondicionado del centro se están llevando a cabo cortes de luz que ralentiza todavía más el trabajo de los médicos y administrativos que siguen trabajando en el centro. En ningún momento se han producido desprendimientos de la estructura del techo.

Se trabaja para que el martes La Palomera pueda trabajar con algo más de normalidad sobre todo en la zona de consultas.

Condesa, José Aguado y El Ejido

La reorganización se está llevando a cabo sin grandes incidentes. Por un lado, las consultas presenciales, si nos son muy urgentes, están siendo atendidas por los médicos de cabecera de manera telemática o en algunos casos pasando a consulta, ya que hay zonas del centro donde sí hay médicos trabajando.

Por otro lado, las especialidades se han derivado de la siguiente manera: los pacientes con cita en fisioterapia tienen que ir al centro de El Ejido, los que tenían cita con la trabajadora social deben acudir a La Condesa, los del dentista y las analíticas urgentes a José Aguado y para ver a la matrona al centro de El Ejido. Las Urgencias también están siendo atendidas en el centro de El Ejido así como algunos trámites administrativos.

Sin caos, pero con algún enfado

A media mañana eran varios los pacientes que acudían a su cita ya que no se realizó ningún aviso preventivo. Enfermeras y personal adminitrativo explicaba a los pacientes lo sucedido, les derivaban a otros centros, les invitaban a esperar a hablar por teléfono con su médico de cabecera o en su defecto a pedir cita para otra jornada.

El centro de salud no está completamente cerrada y para cambiar la cita se puede entrar y ser atendido sin problemas.

No hay caos ni demasiados problemas entre quienes acuden a su cita, aunque sí algunos enfados y protestas, sobre todo de gente mayor que se desplazaba hasta el centro y al encontrarse derivados a otros puntos no podían evitar hacer evidente su protesta por la situación.

