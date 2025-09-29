Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia
La tarde de este lunes, 29 de septiembre, ha vuelto a poner en alerta a la provincia de León, recordando la difícil situación vivida durante el pasado verano a causa de los incendios
Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:34
Aunque la magnitud no alcanza la gravedad de aquellos meses, la jornada ha dejado varios focos activos en distintos puntos de la provincia. El primero se registró en Rabanal de Abajo, en la comarca de Villablino, a las 13:15 horas. Los vecinos dieron la voz de alarma y rápidamente se movilizaron más de nueve medios para sofocar las llamas. El incendio fue controlado en apenas una hora, a las 14:23 horas.
Otro fuego, en este caso en Ardón, localidad perteneciente a Valencia de Don Juan, se declaró a las 16:40 horas. Las primeras investigaciones apuntan a que pudo ser intencionado. Gracias a la intervención de dos medios terrestres, el incendio quedó controlado a las 18:06 horas.
Sin embargo, las mayores preocupaciones se centran en dos frentes: Orallo y, especialmente, Riello.
Los focos activos más preocupantes
Este último se inició a las 15:35 horas y avanza con rapidez debido a la dificultad del terreno y la vegetación, lo que ha obligado a desplegar más de 27 medios, incluidos siete aéreos entre helicópteros e hidroaviones.
En Orallo, donde las llamas siguen activas, trabajan actualmente cuatro medios: dos agentes medioambientales, una brigada BRIF y un helicóptero.
La combinación del calor y la sequedad del terreno ha complicado la situación, que revive el recuerdo de un verano en el que miles de hectáreas y numerosos pueblos de León sufrieron graves daños a causa del fuego.
