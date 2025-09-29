Alumnos de autoescuelas en León denuncian «suspensos masivos» por un stop oculto en Villaquilambre En una semana, al menos siete aspirantes han suspendido en el mismo punto: un stop tapado por árboles que «los examinadores siguen utilizando» pese a las quejas

Lucía Gutiérrez León Lunes, 29 de septiembre 2025

La polémica crece en las autoescuelas leonesas tras la denuncia de varios alumnos que aseguran haber sido suspendidos en el examen práctico por no detenerse en un stop parcialmente oculto por la vegetación. Según relatan, en la última semana al menos siete aspirantes han sido suspendidos en el mismo punto, ubicado en una rotonda de la calle Camino José de Cela.

El problema radica en que la señal de stop está situada en el suelo, pero cubierta por ramas que dificultan su visibilidad. «Es una deficiencia, saben que ese stop no debería estar ahí. Está tapado y no se ve», lamenta María Rodríguez, una conductora que asegura que tras años de carnet nunca ha visto esa señal vial.

Miedo a reclamar por retrasos en los exámenes

Los alumnos señalan que en las autoescuelas desaconsejan presentar reclamaciones oficiales porque, mientras están abiertas, no pueden presentarse a nuevos exámenes. En caso de que prosperasen, los trámites podrían demorarse hasta seis meses. «A la gente le atrapan en el sistema», resume uno de los jóvenes suspendidos.

Iván Suárez, uno de los alumnos suspensos, relata su experiencia: «Estuve 38 minutos de examen. Cuando llegué a la rotonda iba despacio, a 10 kilómetros por hora, mirando si venían coches. No vi el stop porque estaba detrás del árbol. Dos calles después me dijo que aparcara, que estaba suspendido. No me parece justo. Llevo dos meses esperando para examinarme y ahora tengo que esperar otra vez«.

El propio Iván reconoce que no ha reclamado todavía porque teme quedarse bloqueado en el proceso. «Lo haré cuando acabe todo, pero no quiero perder más tiempo», señala.

El ayuntamiento: «Es una parcela privada»

Desde el Ayuntamiento de Villaquilambre explican que no tienen constancia de expedientes de reclamación por este motivo y apuntan que la señal se encuentra en una parcela privada. Por ello, es responsabilidad del propietario cortar las ramas que obstaculizan la visibilidad.

Además, señalan que aunque alguien reclamase, el suspenso seguiría siendo válido porque la señal estaba allí en el momento del examen. Los alumnos insisten en que, semana tras semana, los examinadores siguen utilizando el mismo punto para evaluar, aun sabiendo que la señal es prácticamente invisible.