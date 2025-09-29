Ya hay fecha para una nueva madreñada en la ciudad de León El calzado más típico de la provincia vuelve a citarse en otoño en la capital para poner en valor la tradición

Madreñas y calochas volverán este otoño a pisar con fuerza las calles del centro de la ciudad de León en una nueva madreñada que se ha convertido ya en una cita imprescindible con la tradición en la capital.

Será el sábado 13 de diciembre cuando centenares de leoneses llegados de todas las comarcas se den cita en el centro de León para celebrar un encuentro que ya ha triunfado los últimos y que cada vez gana más adeptos.

El único requisito, acudir en madreñas y hacerlo con ilusión, ganas y predisposición a pasar un buen rato subidos en este calzado tan nuestro.

La comitiva partirá, como viene siendo habitual, a las 18:00 horas de la plaza de Guzmán para encarar Ordoño II, Santo Domingo y la calle Ancha y celebrar en el trascurso un calecho itinerante lleno de conversación y puesta en valor de las tradiciones leonesas.

Tras la convocatoria un año más la Asociación Calechos de Babia y Luna que celebra una nueva cita con las madreñas en la que no faltará la música, los bailes y «sobre todo, la amistad y el cariño por lo nuestro» como dice su principal valedor, Elías Valcárcel.

En las anteriores convocatorias de 2023 y 2024 han sido cerca de medio millar de leoneses los que han participado en una madreñada que pisa cada año con más fuerza.