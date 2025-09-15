Las noticias imprescindibles del lunes 15 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:09 Compartir

1 De la mezquita 'Ben i Mea' de San Marcelo a los baños públicos a punto de ser estrenados en León

León volverá a contar con aseos urbanos en puntos estratégicos de la ciudad. La instalación de seis de estas estructuras ya ha comenzado y en breve leoneses y turistas podrán hacer uso de esta herramienta tan necesaria como demandada por los vecinos.

2 El centro de León quedará restringido al tráfico y el bus será gratuito

El Ayuntamiento de León celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. El concejal de Movilidad, Vicente Canuria, ha presentado esta mañana la programación de esta iniciativa que promueve el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.

3 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros

Lejos de frenarse tras el verano, la venta de viviendas rurales en León mantiene un ritmo alto. Según datos de la inmobiliaria León de Pueblo, casi la mitad de las operaciones del año se cierran entre junio y septiembre, impulsadas por la búsqueda de segundas residencias y el creciente interés por el entorno rural leonés.

4 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital

Un hombre ha sido atropellado a primera hora de la mañana de este lunes 15 de septiembre en León ciudad. El suceso ocurría a las 6:50 horas, cuando la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de que un turismo había atropellado a un varón en la calle Alcalde Miguel Castaño a la altura del local de hostelería del KFC.

5 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina

Más de 300 funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no han cobrado aún su nómina del mes de agosto. De ellos, cerca de medio centenar pertenecen al cuerpo de la Policía Local, donde desde hace dos meses tampoco tienen jefe.

6 Anuncio estrella en el Monoloco: Abraham Mateo actuará en León

Los creadores del Monoloco Fest se han propuesto no dejar a nadie indiferente con su último anuncio y vaya si lo han conseguido. La próxima edición del festival de música que se celebrará el próximo 4 de octubre en el Hípico de León en el marco de las fiestas de San Froilán suma un nuevo nombre a su cartel.

7 Retiran los semáforos de un cruce peligroso en una carretera nacional leonesa

El Ayuntamiento de Astorga ha retirado los semáforos situados en el número 258 de la carretera N-VI, un punto conflictivo cuyo deterioro y antigüedad suponían un riesgo para la seguridad vial. La actuación, permitirá remodelar la zona por parte de la Brigada de Obras y mejorar la fluidez del tráfico.

8 La Virgen del Camino festeja a la patrona de la Región Leonesa

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidió en la Basílica de la Virgen del Camino la eucaristía central de la solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores con la que, bajo el título de Nuestra Señora de la Virgen del Camino, toda la Diócesis legionense celebra a la Patrona Principal de la Región Leonesa.

9 ¿En qué pueblo de León estoy?

Durante 45 segundos os iremos dando pistas, con diferentes planos y algunos lugares de esta localidad de la provincia leonesa, ¿sabes ya cuál es?

10 Quiñones niega sus ausencias y asegura haber estado centrado en gestiones que «no se ven»

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró haber estado ocupado durante las últimas semanas en gestiones «muy complejas que no se ven» a partir de un «trabajo intenso» con motivo de los diversos incendios forestales que afectaron a la Comunidad, así como de la puesta en marcha del plan de medidas para la recuperación de las zonas dañadas por el fuego.

Temas

Las noticias imprescindibles del día