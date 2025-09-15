leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital

El varón ha sido trasladado al Hospital de León en UVI móvil

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:07

Un hombre ha sido atropellado a primera hora de la mañana de este lunes 15 de septiembre en León ciudad.

El suceso ocurría a las 6:50 horas, cuando la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de que un turismo había atropellado a un varón en la calle Alcalde Miguel Castaño a la altura del local de hostelería del KFC.

Noticias relacionadas

Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León

Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León

Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo

Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo

Herido un ciclista de 56 años tras caerse en la Candamia

Herido un ciclista de 56 años tras caerse en la Candamia

Policía local, nacional y dotaciones de Sacyl se desplazaban al punto para atender al herido, un hombre de 51 años de edad.

Una UVI móvil trasladaba al herido al Hospital de León, donde se recupera de las heridas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  3. 3 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  4. 4 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  5. 5 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  6. 6 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»
  7. 7 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  8. 8 Dos heridos al volcar un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo
  9. 9 Un zapato, botellas y otros desperdicios llenan un estanque de Papalaguinda con agua detenida
  10. 10 Remontada épica ante el Valladolid para estrenarse en el Palacio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital

Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital