Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital

Un hombre ha sido atropellado a primera hora de la mañana de este lunes 15 de septiembre en León ciudad.

El suceso ocurría a las 6:50 horas, cuando la sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de que un turismo había atropellado a un varón en la calle Alcalde Miguel Castaño a la altura del local de hostelería del KFC.

Policía local, nacional y dotaciones de Sacyl se desplazaban al punto para atender al herido, un hombre de 51 años de edad.

Una UVI móvil trasladaba al herido al Hospital de León, donde se recupera de las heridas.

