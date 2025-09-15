Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina El caos en el Ayuntamiento, y su disputa por el interventor con la Junta, deja al cuerpo en «su mayor crisis» y sin capacidad organizativa

Más de 300 funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo no han cobrado aún su nómina del mes de agosto. De ellos, cerca de medio centenar pertenecen al cuerpo de la Policía Local, donde desde hace dos meses tampoco tienen jefe.

El caos administrativo que vive el tercer municipio de la provincia de León ha provocado un enorme malestar entre los agentes. «Tenemos dos problemas muy graves y la idea es presentar denuncias en Inspección de Trabajo», señala uno de ellos a Leonoticias.

A mediados de mes «nadie sabe cuándo vamos a cobrar», explica. Mientras que la alcaldesa Ana Fernández Caurel culpa a la Junta, desde la Consejería de Presidencia ponen el foco en el inválido proceso del Ayuntamiento para elegir interventor, cargo que debe dar el pase a las nóminas. «Esto es un caos y esto no hay por donde cogerlo», lamentan desde el cuerpo, llegando a pedir que este ayuntamiento «fallido» se absorba por otra institución para que los funcionarios dejen de pagar el pato.

Fuentes municipales reconocen la situación. Culpa de ello a la falta de nombramiento de un interventor accidental, como se lleva haciendo desde octubre para subsanar la falta de elección tras declarar ilegal el proceso porque la elección de tribunal no se ajustaba a derecho. «Tenemos a un funcionario, que no es interventor, pero tiene la categoría A-1 que se necesita para el cargo. El viernes pasado -5 de septiembre- se pidió que se nombrar y la Junta no ha resuelto. Otras veces han tardado tres días y ahora no lo han hecho. Hay un bloqueo por parte de la Junta», señalan. Por su parte, la Delegación de la Junta en León recuerdan que «gracias a la Junta» ha habido interventor hasta agosto, institución que ha tenido que nombrar hasta en cuatro ocasiones a uno accidental, y culpan a la alcaldesa de no haber conseguido un funcionario del propio Ayuntamiento de San Andrés para cumplir con el trabajo de forma interina.

Sin sueldo... y sin jefe

La situación es todavía más compleja en el caso de la Policía Local. A la falta de abono de la nómina -a día 15 aún no se ha cobrado-, tampoco hay responsable de Jefatura.

Alberto Ferrero tomaba el cargo el 1 de julio y 20 días más tarde era depuesto tras una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de León que anulaba la plaza del subinspector porque las bases de la convocatoria del puesto «no tuvieron negociación sindical y se vulneró el principio de imparcialidad del tribunal calificador», donde la psicóloga que le hizo la entrevista también formaba parte del tribunal. «El jefe no ha querido recurrir porque no quiere alargar la agonía» y se pide que se hagan «las cosas como deben» para que pueda volver al cargo en dos meses.

A pesar de existir un cargo intermedio que debería asumir el puesto, esta persona no se hace responsable de la Jefatura al entender que no le corresponde el cargo. «Nos dice que tiene que haber una notificación, pero no es necesario», explica otro de sus compañeros. Otra opción sería el nombramiento de uno temporal mientras salga la plaza, elegido entre los agentes con titulación de subinspector, pero los dos abogados del Ayuntamiento que deben dar validez legal a esta actuación están de baja.

Ante esta situación, los agentes llevan dos meses descabezados y sin capacidad organizativa para operativos extraordinarios. «Es la mayor crisis de la policía de San Andrés y el concejal ni aparece», denuncian también los agentes, quienes enumeran los problemas: «Sin abogados, sin técnico de personal, la oposición en contra, el tesorero fuera y la secretaria acaba de llegar de fuera. Esto no hay por dónde cogerlo».

Recientemente, el cuerpo ya denunció la falta de capacidad para cursar el cobro de las denuncias de tráfico interpuestas ante la ausencia de personal que las tramitara. Además, un error del mismo provocó la pérdida de muchas otras por caducar en el año 4000.

Con la falta de jefe y las nóminas pendientes de abonar, además de las extras con dos meses de retraso, el cuerpo lamenta una situación que les deja al límite: «Si mañana hay una desgracia no tenemos nadie que nos dirija». El complejo momento de la Policía Local es tal que el agente de prácticas finaliza en diez días y no hay persona responsable que le firme sus prácticas.

