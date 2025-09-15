Anuncio estrella en el Monoloco: Abraham Mateo actuará en León El cartel de la próxima edición del festival leonés que se celebra el 4 de octubre se llena de artistas de moda

Ana G. Barriada León Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:40

Los creadores del Monoloco Fest se han propuesto no dejar a nadie indiferente con su último anuncio y vaya si lo han conseguido. La próxima edición del festival de música que se celebrará el próximo 4 de octubre en el Hípico de León en el marco de las fiestas de San Froilán suma un nuevo nombre a su cartel.

Tras los anuncios de las actuaciones de Morad o Lucho RK, artistas de moda sobre todo entre los jóvenes a los que se destina este festival que ha situado a León en el panorama musical del noroeste de España, este lunes llegaba la última bomba.

Como siempre han sido las redes sociales las encargadas de dar el anuncio del nuevo artista que se une al cartel donde el último en incorporarse fue el DJ Michenlo, uno de los pinchadiscos más reputados del país y que ha actuado en grandes recintos como el Tomorrowland.

Así es Abraham Mateo

Es Abraham Mateo quien se suma al cartel este lunes. Se dio a conocer muy joven y su magnético 'Señorita' marcó a toda una generación de adolescentes. A sus 27 años se ha convertido en uno de lo nombres más aplaudidos en el panorama musical español, y destacan sus colaboraciones con la eurovisiba Chanel -'Clavaito- o su revisión del clásico 'Maníaca'.

Este mismo mes de septiembre da el salto a uno de los programas más vistos de la televisión como jurado de una nueva edición de Operación Triunfo donde compartirá mesa con Leire Martínez, que sabe bien lo que es actuar ante el público leonés.

El cartel del Monoloco Fest va así tomando forma para dar vida a otra exitosa edición de un festival que promete llenar de música León.