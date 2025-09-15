leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de casas en venta. L.N

La venta de casas en pueblos de León concentra la mitad de operaciones del año en solo cuatro meses

Julio, agosto, septiembre y octubre acaparan el 50% de las operaciones, con precios medios de 60.000 euros para segundas residencias

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:16

Lejos de frenarse tras el verano, la venta de viviendas rurales en León mantiene un ritmo alto. Según datos de la inmobiliaria León de Pueblo, casi la mitad de las operaciones del año se cierran entre junio y septiembre, impulsadas por la búsqueda de segundas residencias y el creciente interés por el entorno rural leonés.

La demanda de viviendas rurales en la provincia de León continúa creciendo y no muestra síntomas de agotamiento. Aunque septiembre podría hacer pensar en un descenso de la actividad tras el pico veraniego, los datos confirman que el mercado mantiene su fortaleza.

Según explica León de Pueblo, una de las inmobiliarias especializadas en el medio rural leonés, en solo cuatro meses, de junio a septiembre, se llega a vender el 50% de todas las viviendas que se colocan en el mercado durante el año. Se trata de un periodo «clave» en el que la mayoría de las operaciones están relacionadas con la compra de segundas residencias y casas vacacionales.

Actividad estabilizada

El resto del año, la actividad se estabiliza, con un ritmo más regular de ventas, principalmente de viviendas destinadas a residencia habitual. De hecho, el precio medio de venta de una segunda residencia en la provincia ronda los 60.000 €, según ha indicado Dario Villanueva, gerente de la inmobiliaria, mientras que para las viviendas destinadas a primera residencia la cifra asciende hasta los 120.000 €.

Desde la inmobiliaria señalan que los meses de julio y agosto concentran «el mayor número de visitas» debido a las vacaciones de los posibles compradores, pero septiembre y octubre son los momentos en los que se formalizan muchas de las operaciones.

Las tres casas que te puedes comprar en la provincia de León por menos de 10.000 euros

Comprar casa en los pueblos más baratos de León: «La mayoría son de antiguos mineros»

Además, con el final del verano aumenta la oferta, ya que numerosos propietarios deciden poner a la venta sus inmuebles tras haberlos disfrutado durante la temporada estival.

«La provincia de León sigue siendo un destino atractivo«

Dario Villanueva

Gerente de la inmobiliaria

«El mercado sigue muy activo todo el año», aseguran desde León de Pueblo. «La provincia de León sigue siendo un destino atractivo tanto para quienes buscan una segunda residencia como para compradores nacionales y extranjeros que desean establecer aquí su vivienda habitual».

