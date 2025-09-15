De la mezquita 'Ben i Mea' de San Marcelo a los baños públicos a punto de ser estrenados en León

Ana G. Barriada León Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

León volverá a contar con aseos urbanos en puntos estratégicos de la ciudad. La instalación de seis de estas estructuras ya ha comenzado y en breve leoneses y turistas podrán hacer uso de esta herramienta tan necesaria como demandada por los vecinos.

Fue en la Junta de Gobierno Local celebrada el 24 de enero de este mismo año cuando el Ayuntamiento de León adjudicaba los contratos para la dotación de seis aseos urbanos autolimpiables a la empresa Olprim Ingeniería y Servicios SA por un importe de 394.181 euros. Concluía así el proceso de licitación abierto desde el pasado año cuando en octubre de 2024 se anunció que la ciudad contaría con estos espacios.

De los seis aseos totales, cuatro de ellos forman parte de un contrato que busca establecer estos servicios en diferentes espacios públicos seleccionados por la alta frecuencia de peatones y la demanda vecinal, y cuentan con una inversión de 262.192 euros. Se cumple con el plazo de ejecución, suministro e instalación previsto en cinco meses.

Ampliar El aseo de San Pedro listo para ser inaugurado. A.G.B

Uno de ellos se encuentra ya vallado en las inmediaciones del parking de San Pedro, una zona colindante al centro de la ciudad y primera parada de muchos de los turistas que nos visitan ya que los autobuses de las agencias de viajes suelen aparcar en este espacio. Se podrán utilizar por un tiempo máximo de 15 minutos y ssu limpieza es automática.

Aseos en zonas de alta frecuencia de peatones y junto al rastro

Estos baños públicos cuentan con una garantía de cinco años, según se indica en la licitación, en los que será la propia empresa la encargada del control, inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, conservación y reparación de los mismos.

El segundo de los contratos para los dos aseos restantes cuenta con fondos de la Unión Europea dentro de un programa de ayudas destinadas a mercados. Por un coste de 131.998 euros, el paseo de Papalaguinda cuenta con dos aseos autolimpiables para dar servicios especialmente cuando se celebra el rastro y el mercado.

La mezquita Ben i Mea que era palomar y dio su sobrenombre a San Marcelo

Con la instalación de las estructuras y a la espera de una cercana inauguración para entrar en servicio, León recupera la esencia de uno de esos lugares que forman ya parte de la historia compartida de los paisanos de León. La llamada mezquita Ben i Mea de San Marcelo es el primer recuerdo que muchos leoneses tienen de los aseos públicos.

La estructura de estilo mozárabe -que no era un templo dedicado al culto, sino un palomar- fue importante en el siglo XX en León por dos motivos que todavía hoy se recuerdan: uno, porque la cantidad de palomas que albergaba dieron lugar a que los leoneses conocieran de forma popular la explanada de San Marcelo como la plaza de 'las palomas'; dos, porque fue el primer testimonio de aseos públicos en el centro de la ciudad.

En sus bajos los leoneses más apurados hacían cola para acceder a los baños, recibiendo la estructura el nombre de mezquita por su estructura y el apellido de Ben i Mea en una forma de arabizar el término tan básico de 'ven y mea'.

En 1971 la plaza de las palomas despedía para siempre a la mezquita que le dio el sobrenombre, y ahora, más de medio siglo después, el concepto de los aseos públicos regresa a León de forma más modernizada, higiénica, segura y repartida por los barrios.

