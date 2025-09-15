leonoticias - Noticias de León y provincia

Plaza de Santo Domingo sin coches.
Día sin coche

El centro de León quedará restringido al tráfico y el bus será gratuito

El Ayuntamiento de León celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con múltiples actividades

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:43

El Ayuntamiento de León celebrará la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'. El concejal de Movilidad, Vicente Canuria, ha presentado esta mañana la programación de esta iniciativa que promueve el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. Todo ello para contribuir a lograr una ciudad más segura, sostenible y amable con todos los que habitan en ella.

Dentro de las propuestas destacan una campaña de promoción del transporte público, diferentes visitas tanto al Centro Demostrador de las Energías Renovables como al Parque Infantil de Tráfico, así como propuestas destinadas a los más pequeños como los 'Chiquivolantes', circuitos de coches y aparcamientos para niños y niñas.

Además, el día 17 de septiembre se celebra el Día del Transporte Público y la Línea 1 de autobuses urbanos (Armunia-Hospitales) será gratuita. Las propuestas continúan con talleres, concursos y actividades a pie de calle.

El domingo 21 de septiembre será el Día de la Bici con una marcha cicloturista que recorrerá las principales calles de la ciudad con salida a las 10:30 horas de la calle La Corredera, una propuesta en colaboración con El Corte Inglés. El recorrido será el siguiente: La Corredera, Alcalde Miguel Castaño, Núñez de Balboa, Príncipe de Asturias, Av. Universidad, Padre Risco, Mariano Andrés, Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, Av. Peregrinos, Puente Gutiérrez Mellado, Paseo de Salamanca, Plaza de Guzmán, Ordoño II, calle Ancha y plaza de Regla. Al finalizar se sortearán regalos ente todos los asistentes.

Al día siguiente, lunes 22 de septiembre, será el Día sin Coche. Durante toda la jornada los autobuses urbanos serán gratuitos y además se restringirá el tráfico en Gran Vía San Marcos entre la plaza de Santo Domingo y la plaza de la Inmaculada.

