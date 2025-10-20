Las noticias imprescindibles de este lunes 20 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de León Radiografía de los bomberos provinciales

A los cuatro parques con 60 profesionales ya en activo se sumarán en los próximos años otros cinco centros para dar cobertura a toda la provincia. En el futuro, la Diputación dotará a cinco ayuntamientos de vehículos para primeras intervenciones.

2 Un coche en llamas en una carretera de León

Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León. El vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse en marcha, aunque su conductor logró salir ileso antes de que el fuego se propagara.

3 Estafa en una pulpería

Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros. Sobre el negocio pesaban deudas que superaban los 31.400 euros y de cuyo cargo se tenía que hacer la compradora, trabajadora de la taberna.

4 Vacas problemáticas en un pueblo

Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas. Varios vecinos se hartan de otro por las condiciones en las que tiene su ganado: «Que las venda porque están bien gordas gracias a lo que comen en nuestras huertas».

5 Atropello en León

León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles. El suceso se ha producido en una glorieta, donde un hombre de 77 años ha resultado herido.

6 Ayudas al alquiler

Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones. La Junta de Castilla y León ha presentado la nueva convocatoria que apunta a llegar a más de 4.000 beneficiarios en la provincia leonesa

7 Las orquestas cierran el verano en León

El sector celebra la gran afluencia de público y la recuperación tras la pandemia, aunque advierte de un grave problema: escasez de profesionales cualificados, subida de costes y exceso de demanda frente a la oferta.

8 El otoño (por fin) llega a León

Un frente de borrascas devuelve la lluvia y desploma los termómetros. La semana estará marcada por la inestabilidad y las lluvias persistentes en prácticamente todos los puntos de la provincia con temperaturas más propias de la estación.

9 Fútbol | Segunda División Primera intervención de VAR en la historia de la Cultural: así fue el audio del penalti

El conjunto leonés estrenó en la décima jornada el videoarbitraje tras una acción sobre Manu Justo que no vio en primera instancia el colegiado. Minutos después, Paul se fue expulsado por romper la pantalla de un puñetazo.

10 Estas son las ocho joyas robadas en el Louvre

Los ladrones quisieron llevarse nueve piezas del museo, de la sala Apolo, pero durante la huída perdieron una, la corona de la emperatriz Eugenia, que ya está en manos de las autoridades francesas.

