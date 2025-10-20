leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del vehículo totalmente calcinado. Bomberos de la Diputación de León

Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León

El vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse en marcha, aunque su conductor logró salir ileso antes de que el fuego se propagara.

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:05

La madrugada de este lunes 20 de octubre, un vehículo quedó completamente calcinado tras incendiarse mientras circulaba por la autovía A-231, a la altura del kilómetro 52, en el término municipal de Sahagún, en dirección Burgos.

El suceso se produjo a las 2:07 horas, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando del incidente. Según las primeras informaciones, el coche comenzó a emitir humo y, poco después, se vio envuelto en llamas por causas que aún se desconocen.

El conductor logró detenerlo en el arcén y salir a tiempo sin sufrir daños, antes de que el fuego consumiera por completo el automóvil.

Imágenes de la situación de cómo se encontraba el vehículo. Bomberos de la Diputación de León
Imagen principal - Imágenes de la situación de cómo se encontraba el vehículo.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de la situación de cómo se encontraba el vehículo.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de la situación de cómo se encontraba el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEIS) de la Diputación de León, que recibieron el aviso a las 2:15 horas y trabajaron en la extinción del fuego. Además, el Centro de Coordinación del 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de Medio Ambiente, que también intervinieron en el operativo.

A pesar de que el vehículo quedase totalmente calcinado tras el incendio, no hubo que lamentar heridos.

