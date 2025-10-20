Primera intervención de VAR en la historia de la Cultural: así fue el audio del penalti

Borja Pérez Lunes, 20 de octubre 2025, 11:25 Comenta Compartir

Tras nueve jornadas de fútbol del de toda la vida, sin necesidad en ningún caso de la intervención del videoarbitraje para corregir las decisiones del colegiado de campo -sorprendente, por otra parte-, la Cultural estrenó frente al Real Zaragoza el VAR, uno de los principales cambios al que deben adaptarse los equipos cuando dan el salto al fútbol profesional.

Esta vez, la revisión cayó de cara para el equipo de Ziganda. Alrededor del minuto 38 de encuentro, en una internada de los culturalistas en el área local, Manu Justo se plantó solo ante Andrada y, en su intento de ir a rematar, el defensor maño Juan Sebastián le agarró ostensiblemente, impidiendo que el ariete culminara su jugada.

La revisión del VAR

En primera instancia, el colegiado no señaló la pena máxima y tampoco le advirtieron el resto de miembros del cuerpo arbitral, pero, a partir de ese momento, fue Milla Alvéndiz, árbitro principal del Var, quien, tras revisar la jugada, llamó a Arcediano Monescillo para que valorara un «potencial penalti».

Así fue la actuación del VAR en el #RealZaragozaCultural. pic.twitter.com/x77Y7TLGVd — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) October 18, 2025

El colegiado se fue a la pantalla y, tras una ardua revisión con tomas de diferentes cámaras, terminó por decretar lo que, de primeras, parecía evidente: penalti a favor de la Cultural.

Además, la revisión fue aún más detallada porque, más allá del penalti, también se debía valorar la intencionalidad del defensor. Si se consideraba que no era una disputa de balón debía irse expulsado. Y así fue. Arcediano, tras decretar los once metros, expulsó a Juan Sebastián.

Paul rompe la pantalla del VAR

Con esa revisión y la posterior transformación del penalti comenzaría el camino hacia la victoria de los culturalistas. Un camino que, además, se acomodaría aún más cuando Paul, otro de los futbolistas del Real Zaragoza, se fue expulsado en el descanso por asestar un golpe a la pantalla -y romperla-.

Irónicamente, la primera intervención del videoarbitraje de la historia de la Cultural dejó una de las imágenes de la jornada fruto del enfado que, además, se trasladó también a una parte de la afición del Real Zaragoza, visiblemente cabreada tras el final del choque por el juego de su equipo y por el arbitraje, centrando las miradas en esa primera acción del penalti.