Radiografía de los bomberos provinciales: el reto de tener parques para llegar a todos los pueblos en 20 minutos

En abril de 2023 la provincia de León ponía por primera vez en su historia en marcha el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación provincial. El Sepeis comenzaba su andadura como el primer cuerpo de bomberos provincial que se marcaba el objetivo básico de proteger todas las comarcas de los fuegos en la interfaz urbana, atender accidentes de carreteras y actuar en rescates.

Una pandemia que lastró su puesta en marcha, la subida de precios derivada de la guerra en Ucrania, el cambio de equipo de Gobierno en la Diputación de León y los trámites burocráticos hacían complicado el nacimiento del servicio que casi tres años después se ha convertido ya en imprescindible en la provincia.

En la actualidad son cuatro los parques que se encuentran en activos, situados en Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villager de Laciana, en los que trabajan 40 bomberos y 20 cabos, todos ellos funcionarios, y a los que se sumarán otros 25 profesionales en el momento en el que se haya resuelto la oferta pública de empleo convocada recientemente. Además, hay un jefe de servicio y un suboficial al mando.

Otros cinco parques están en proceso de construcción y darán cobertura a las zonas de Villafranca del Bierzo, La Bañeza, Bembibre, Sahagún y La Pola de Gordón, los tres últimos ya en licitación por un importe de 3,97 millones de euros. No está siendo fácil levantar estos nuevos edificios, que seguirán el modelo que marca el parque de Cistierna para crear infraestructuras «gemelas». Problemas con los terrenos en Villafranca o La Bañeza que obligaban a modificar las normas urbanísticas y los proyectos han supuesto un lastre para su construcción, pero las trabas burocráticas se van subsanando para que pronto estén listos. El más avanzado es el de Bembibre, que pronto recibirá el equipamiento.

El papel de los bomberos del Sepeis en la crisis por los incendios forestales

Así lo explica el diputado responsable del servicio, Luis Alberto Arias, que apunta que en estos casi tres años de servicio los bomberos provinciales han realizado más de mil intervenciones, principalmente en incendios en la interfaz y en asistencia a los vecinos seguidas de rescates. También participaron este verano, como parte del Cecopi, en la emergencia de los incendios forestales. «Acatábamos lo que nos requerían y proponíamos nosotros intervenciones si era necesario. Fuimos a más de 60 poblaciones y tratamos de estar en todos los pueblos afectados y defender a las personas, las viviendas y los interfaz», apunta Arias, que asegura, agradecido, que en este episodio «la Diputación no escatimó en nada, reforzó todo lo que se pudo el servicio en cuanto a medios y personal que se volcó en todo».

Precisamente la crisis de los devastadores incendios forestales que asolaron la provincia de León este verano 2025 ha demostrado la importancia de contar con servicios de extinción en un territorio tan extenso como el leonés. Si bien es cierto que «no se puede poner un hospital en cada pueblo», el objetivo de la Diputación es que con estos parques el territorio quede cubierto con un tiempo de respuesta de 20 minutos.

Nueve parques en las comarcas y cinco ayuntamientos con vehículos

En el futuro, cuando los nueve parques estén en funcionamiento, se estudiará dotar a cinco ayuntamientos de zonas con orografías especialmente complicadas como puede ser la comarca de La Cabrera de vehículos de la institución para realizar una primera intervención antes de la llegada de los efectivos de los parques. A largo plazo y ya con todo el servicio en marcha, se examinarán los datos y se estudiará la necesidad de aumentar los parques o las dotaciones.

Especial importancia cobra la colaboración y el trabajo conjunto que mantienen con los bomberos de Ponferrada y de León, cuerpo este último que lleva funcionando desde principios del pasado siglo y cuenta con «experiencia, saber hacer y están muy rodados, por lo que nos apoyamos en ellos».

A falta de cubrir las plazas de sargento para completar la jerarquía marcada por el jefe de servicio, suboficial, oficial técnico, sargentos, cabos y bomberos y que el servicio esté así cubierto administrativa y técnicamente, el Sepeis de León sigue ultimando su completa puesta en marcha para prestar un servicio fundamental en la provincia.