Ayudas al alquiler. LN

Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones

La Junta de Castilla y León ha presentado la nueva convocatoria que apunta a llegar a más de 4.000 beneficiarios en la provincia leonesa

León

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:22

La Junta de Castilla y León ha presentado este jueves las ayudas ordinarias al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025, que entrarán en vigor tras su convocatoria el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Se trata de un ayuda que espera, según las previsiones, alcanzar una cifra superior a los 23.500 beneficiarios en toda la comunidad, de los cuales más de 4.000 podrían ser leoneses, basándose en la cifra media de las anteriores convocatorias.

Estas ayudas, destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en alquiler, están dirigidas a jóvenes de hasta 35 años, personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida y al resto de la población con ingresos limitados.

Características y plazo

La cuantía de las ayudas asciende al 50 % del alquiler con carácter general; al 60 % para jóvenes, que puede llegar al 75 % si residen en municipios del ámbito segundo. El importe subvencionado alcanza asimismo el 75 % para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Y son compatibles con el Bono Alquiler Joven, salvo en municipios del ámbito segundo.

Los requisitos de ingresos se fijan entre 0,5 y 3 veces el IPREM (4.200 a 25.200 euros), ampliables hasta 5 veces el IPREM para familias numerosas o personas con discapacidad.

El período subvencionable será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y el plazo de presentación se extenderá entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026.

Cómo pedir las ayudas

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Junta o de forma presencial en cualquier registro administrativo.

Solo será obligatorio aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios de pago del alquiler, desde enero a diciembre de 2025. El resto de documentación podrá ser recabada electrónicamente si el solicitante autoriza la consulta de datos por parte de la Administración.

Hasta la fecha, el programa ha permitido ofrecer alojamiento inmediato a 1.273 personas en toda la Comunidad, garantizando una atención personalizada y el seguimiento social continuo por parte de los servicios sociales autonómicos y locales. Las ayudas cubren hasta 600 euros mensuales de renta, además de una prestación adicional de hasta 200 euros para gastos básicos, y pueden concederse por periodos de hasta cinco años.

Presupuestos y aumento en la renta subvencionable

La principal novedad de esta edición es el aumento de los precios máximos mensuales subvencionables en la mayoría de municipios de la Comunidad, unido al incremento del presupuesto inicial hasta los 27,5 millones de euros. Esta cifra es ocho millones superior a la consignada en 2024, y tiene un carácter ampliable hasta 59,5 millones, lo que permitirá atender a un mayor número de beneficiarios. De esta cantidad, 651.105 euros se reservan a personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

A raíz de la legislación los límites de renta máximas mensuales subvencionables se incrementan entre un 7 y un 33 %, según el tipo de municipio y las circunstancias personales de los solicitantes. En municipios como Ávila, Palencia, Soria, Zamora, Aranda de Duero, Miranda de Ebro o Ponferrada, el límite general pasa de 500 a 550 euros.

En familias numerosas de categoría general, de 600 a 700 euros, y en las de categoría especial o con discapacidad, de 700 a 800 euros. En los municipios limítrofes con capitales de provincia y más de 5.000 habitantes, el límite general pasa de 450 a 550 euros. En el resto de municipios, de 450 a 500 euros. Para habitaciones, los topes se elevan de 150 a 200 euros en determinados casos.

