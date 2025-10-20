León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles El suceso se ha producido en una glorieta, donde un hombre de 77 años ha resultado herido

La glorieta de la avenida Palencia, junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de León, donde se ha producido el atropello.

Leonoticias León Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Tres minutos después de las doce del mediodía del lunes 20 de octubre se ha producido un nuevo atropello en León capital.

El 112 ha recibido un aviso en el que se informa de que un turismo ha embestido a un varón de 77 años en la avenida Palencia, en la glorieta cercana al Palacio de Congresos y Exposiciones; y muy cerca también de otro incidente similar ocurrido hace unos días.

En la llamada de alerta se solicita asistencia sanitaria para el hombre, que se encuentra consciente en el lugar de los hechos. Además de avisar a Sacyl, se traslada aviso también a la policía Local y Nacional. Se desconoce si el herido ha tenido que ser trasladado.