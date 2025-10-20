leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La glorieta de la avenida Palencia, junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de León, donde se ha producido el atropello. Google Street View

León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles

El suceso se ha producido en una glorieta, donde un hombre de 77 años ha resultado herido

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Tres minutos después de las doce del mediodía del lunes 20 de octubre se ha producido un nuevo atropello en León capital.

El 112 ha recibido un aviso en el que se informa de que un turismo ha embestido a un varón de 77 años en la avenida Palencia, en la glorieta cercana al Palacio de Congresos y Exposiciones; y muy cerca también de otro incidente similar ocurrido hace unos días.

En la llamada de alerta se solicita asistencia sanitaria para el hombre, que se encuentra consciente en el lugar de los hechos. Además de avisar a Sacyl, se traslada aviso también a la policía Local y Nacional. Se desconoce si el herido ha tenido que ser trasladado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  2. 2 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  3. 3 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  4. 4 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  5. 5 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  6. 6 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  7. 7 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos
  8. 8 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  9. 9 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada
  10. 10 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles

León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles