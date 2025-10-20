Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas Varios vecinos se hartan de otro por las condiciones en las que tiene su ganado: «Que las venda porque están bien gordas gracias a lo que comen en nuestras huertas»

Alberto P. Castellanos León Lunes, 20 de octubre 2025, 08:25

La paciencia de muchos habitantes de Riofrío se ha agotado con un vecino propietario de unas vacas que, según denuncian, han provocado varios accidentes de tráfico y arrasado con cultivos de tipo en este pueblo de León.

Marisa García Álvarez comenta que estos animales son de «un ganadero que no es ganadero y que las deja abandonadas a su suerte, entonces cruzan la carretera -la LE-5419 con Carrizo de la Ribera y ya han provocado seis accidentes». Uno de los más recientes, como relata esta vecina, ha provocado que sus ocupantes, «dos chicas» estén de baja. «Y lo peor es que va a venir el invierno, que con la niebla, el agua y todo, van a provocar un accidente grave», señala Marisa. »Iban a trabajar y resulta que le salió una vaca, les cayó encima del capó del coche, y averiado, y ellas están de baja», afirma también Iluminado Martín Pérez.

Una huerta destrozada en Riofrío por las vacas que cruzan la carretera y provocan accidentes. Fotos cedidas por vecinos de Riofrío

Él y su esposa también sufrieron un accidente: «No nos pasó nada aunque el lunes 13 tuve que bajar con la mujer al centro médico porque estaba muy nerviosa por el golpe. Nos dio la vaca porque salió de repente entre las matas y me rompió el foco delantero y la aleta del lado del copiloto. Lo llevé al taller y ya me lo han arreglado pero he tenido que adelantar el dinero y a ver el seguro de este señor, porque no sé si tendrá seguro o no. Cuando vino la Guardia Civil de Tráfico y le pusieron la multa pues muy buenas palabras de este señor que diera yo parte a mi seguro que el lo daría al suyo en casa. Eso es mentira, no ha dado parte ninguno, porque el seguro mío anda todavía anda reclamando para poder cobrar», sentencia indignado este vecino de Riofrío que se pregunta si «lo que está buscando este señor es que pase algo gordo y luego a ver quién es el responsable, porque él dice que las vacas son de él».

«Si no das de comer a las vacas, se van»

Lisardo Álvarez, que tiene una finca junto a la del vecino que concentra las quejas «que es donde debería estar el ganado» dice que antes llegaba alimento pero desde hace tiempo no es así, aunque, como Marisa e Iluminado coincide en que «el mayor problema es el de la carretera. Si este hombre no le da de comer al ganado, entonces las vacas tienen que salir sí o sí. He estado allí y los comederos están vacíos. Es que esas vacas ya no regresan ni allí . Y dice el paisano dice que le cortamos nosotros los alambres. Lo que no comprendo es que a otras personas, con menos delito, se han considerado malos tratos y este hombre, que no se sabe ni las vacas que tiene, ni las da comer. Parece que ahora el Seprona y los agentes medioambientales están ya un poco sobre ello porque debe tener muchas denuncias».

Frutales destrozados tras el paso de las vacas. Fotos cedidas por vecinos de Riofrío.

Marisa se queja de que esas denuncias, como con el atestado del accidente de las dos mujeres que están de baja por culpa del impacto, caen en saco roto: «Aquí nadie hace nada, las vacas siguen por su libre albedrío. Y luego, claro, pues se comen todo lo que sembramos: colza, centeno, trigo…; tanto es así que somos nosotros los que estamos cercando los cultivos. Y han empezado a bajar al pueblo y les ha dado por las huertas, y todo lo que se siembra se lo comen, tomates, berzas, y la fruta, que además rompen los árboles al cogerla».

«Los han destrozado del todo»

«Llevamos así desde el año pasado, lo que pasa es que en el anterior invierno las encerró a fuerza de llamar y llamar, pero volvemos a estar así desde abril», lamenta esta mujer de Riofrío. Iluminado Martín Pérez sospecha que la inacción de su vecino se debe a que no tiene miedo de ser denunciado porque «como es mayor el valor de lo que nos va a costar ir a juicio que lo que se comen las vacas o las reparaciones de los coches, pues nada». Añade que quizá deberían unirse en una causa común para llevar sus casos al juzgado y que están planteándose también consultarlo con el Defensor del Pueblo o el Procurador del Común: «Es que no puede ser esto, que arruina los frutales que daban cuatro y cinco cestas, los han destrozado del todo. Habrá que mirar algo porque si este señor no tiene para dar de comer a las vacas, pues que cojan y se las den a otro ganadero las atienda. Es que según te ven las vacas a cincuenta metros se están largando de donde estén haciendo daño y a la media hora ya están de vuelta».

Otro de los afectados, Lisardo Álvarez, asegura que «rara es la semana en que no hay un golpe» y que no se puede estar así «hasta que algunos nos matemos, porque a estas vacas no sé si es que las habrán pegado o incluso tiroteado. Quiero decir que están como locas, que a veces cruzan la carretera como un caballo desbocado. Que ya no es que la pilles tú con el coche, es que te van a pillar ellas a ti». Sobre los cultivos y huertas arrasadas comenta como han comido manzanas y puerros: «Tenía un surco de unos puerros y sólo quedó lo que está debajo tierra. Las patatas incluso ya estaban medio secas y se comieron la rama, luego buscan la patata y se la comen. En el pueblo dicen que ha habido hasta cuarenta vacas y, ya me contarás, arrasan con todo».

«Yo creo que tiene dos o tres vacas de esas más viejas, que igual son las que han iniciado el tema un poco, que haga años que no vuelven», afirma Lisardo: «A las vacas si no les das comida no regresan a casa». Iluminado finaliza con enfado y un toque de ironía: «Que venda las vacas, que las tiene bien gordas gracias a lo que comen en todas nuestras huertas».