Las noticias imprescindibles del domingo 28 de septiembre en León

1 Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre

Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl. La provincia contará desde este martes con 473 nuevos trayectos que se suman a las 77 habilitados hasta el momento en transporte metropolitano e interurbano

2 El pueblo medieval más bonito de España

El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León. Con apenas 15 habitantes «tiene magia en cada rincón de sus calles», destaca National Geographic.

3 León vibra con San Froilán

León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto. Un domingo radiante llena de vida el centro de la ciudad tras un sábado pasado por agua: pendones, Cantaderas y carros engalanados conquistan a leoneses y visitantes

4 Detenido por resistencia a la autoridad

Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León. La persona detenida se negó a realizar la prueba de alcoholemia

5 Las Doncellas se quedan sin el brillo del San Froilán

Las Doncellas se quedan sin el brillo del San Froilán. La lluvia obliga a cancelar los actos centrales de la tarde y convierte el tradicional desfile en un recorrido acortado y bajo paraguas

6 Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León

Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León. La imagen de los cuatro osos tuvo lugar en la noche del viernes 26 de septiembre.

7 Cómo vestir el traje tradicional en San Froilán

Cómo vestir y qué no hacer para lucir como buenos leoneses el traje tradicional en San Froilán. El Instituto Leonés de Cultura da algunas recomendaciones a la hora de ataviarse con la indumentaria clásica para evitar cometer errores.

8 La leonesa Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a su citación en los Juzgados

La leonesa Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a su citación en los Juzgados. Los otros dos investigados, la asesora de Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid, tampoco se han presentado ante el juez.

9 Ni la imagen de Fray Escoba ayudó a limpiar los roces del Foro u Oferta

Ni la imagen de Fray Escoba ayudó a limpiar los roces del Foro u Oferta. El Cabildo regaló al síndico municipal «una calculadora para que no le fallen los plazos» tras la sentencia del TSJ sobre la tasa de basuras, mientras que el concejal le recordó que el tributo del IBI no es pagado por la Iglesia

10 Los romeros de San Froilán engalanan León

Los romeros de San Froilán engalanan León. El desfile y concurso de carros engalanados de las fiestas de San Froilán volvió a recorrer varias calles desde la plaza de Los Cubos hasta la del Grano

