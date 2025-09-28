Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl

Borja Pérez Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

La tarjeta buscyl llegará al mes de octubre con todas las rutas habilitadas ya disponibles y en pleno funcionamiento para ofrecer el servicio gratuito a todos aquellos que dispongan del QR requerido en las dotaciones de transporte metropolitano e interurbano.

Tras un verano de pruebas con los menores de 15 años, la tarjeta se implantó para todos los públicos el pasado día 1 de septiembre en un total de 27 rutas de la provincia. Posteriormente, en el ecuador del mes, el abanico se amplió hasta 77 trayectos, dejando el último día del mes como el elegido para implantar 473 nuevas rutas.

Plazos acortados, pero con QR

A pesar de que la idea inicial pasaba por disponer de todos los trayectos habilitados al finalizar octubre, la Junta optó por recortar los plazos para que los ciudadanos puedan disfrutar de este servicio un mes antes de lo previsto.

Sin embargo, aún no será con la tarjeta física, sino que el QR enviado por correo electrónico a los que solicitaron la gratuidad seguirá siendo el único formato disponible para acceder a los autobuses sin tener que abonar la cuantía del billete.

Las quejas de UPL

La irrupción de este nuevo modelo gratuito no ha dejado un camino de rosas a su paso, sino que cuenta con algunos errores en el desarrollo de algunas rutas. De hecho, la Unión del Pueblo Leonés trasladó el pasado martes a las Cortes una reclamación respecto a la imposibilidad de registrar la tarjeta Buscyul en internet para obtener los billetes de forma online.

Además, los leonesistas también lamentaron la exclusión de la línea de autobuses entre León y Zamora, que actualmente tiene un coste de 17,60 euros por trayecto para los usuarios.

En líneas generales, se trata de un servicio que, a pesar de que en líneas generales ha mantenido un buen funcionamiento y ha recibido una respuesta importante por parte de la población, sí ha contado con algunos defectos.

Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital cuantificaban las solicitudes desde la provincia de León en 44.107 al filo del ecuador del mes de septiembre, una cifra que, con total seguridad, ha seguido creciendo en los últimos días.

