leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de las calles de León.

León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto

Un domingo radiante llena de vida el centro de la ciudad tras un sábado pasado por agua: pendones, Cantaderas y carros engalanados conquistan a leoneses y visitantes

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:35

León ha vivido la mañana de este domingo como una jornada festiva de las que se recordarán. Las calles del centro se llenaron hasta la bandera, las terrazas no daban abasto y un sol inesperado iluminó una cita con la tradición que, tras un sábado de lluvias y cancelaciones, brilló con todo su esplendor.

El desfile de pendones abrió la mañana con un espectáculo de color en el cielo leonés. Cientos de estandartes procedentes de toda la provincia ondearon con fuerza, creando una imagen única que el público inmortalizó con sus móviles desde cada rincón del recorrido.

Las Cantaderas, otro de los actos más emblemáticos, también cumplieron con la historia y la leyenda en el patio de la Pulchra Leonina. Entre tradición y mito, se volvió a representar el fin del tributo de las cien doncellas, recordando una de las leyendas más arraigadas de la ciudad.

El broche de la mañana lo puso el desfile de carros engalanados, con bueyes, vacas, caballos y burros tirando de las carretas de 25 localidades llegadas en romería. Un espectáculo que encantó a grandes y pequeños y que convirtió el centro histórico en un hervidero de gente y aplausos.

Un ambiente digno de San Froilán

Plazas como Don Gutiérrez, San Martín o la del Grano estuvieron abarrotadas; los bares y terrazas colgaban el cartel de completo, y aparcar en las inmediaciones del casco histórico se volvió misión imposible.

Imágenes de León la mañana del domingo 28 de septiembre. L.G
Imagen principal - Imágenes de León la mañana del domingo 28 de septiembre.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de León la mañana del domingo 28 de septiembre.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de León la mañana del domingo 28 de septiembre.

León vivió un domingo perfecto para celebrar sus tradiciones más queridas, en una jornada en la que la cultura, la historia y la fiesta se dieron la mano bajo un cielo que, esta vez, sí acompañó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León
  2. 2 Estas son las 550 rutas gratuitas desde octubre con la tarjeta buscyl
  3. 3 La leonesa Begoña Gómez planta a Peinado y no acude a su citación en los Juzgados
  4. 4 Las Doncellas se quedan sin el brillo del San Froilán
  5. 5 El pueblo medieval más bonito de España está en la provincia de León
  6. 6 La lluvia pone en riesgo las Cantaderas y el desfile de Carros y Pendones
  7. 7 Una osa pasea con sus tres oseznos por un pueblo de León
  8. 8 Los campeones del carea leonés brillan en San Isidoro
  9. 9 Cómo vestir y qué no hacer para lucir como buenos leoneses el traje tradicional en San Froilán
  10. 10 Aparcamiento, conservatorio y vivienda joven: así avanzan las obras de La Palomera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto

León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto