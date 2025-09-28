León vibra con San Froilán: calles abarrotadas, sol inesperado y tradición por todo lo alto Un domingo radiante llena de vida el centro de la ciudad tras un sábado pasado por agua: pendones, Cantaderas y carros engalanados conquistan a leoneses y visitantes

León ha vivido la mañana de este domingo como una jornada festiva de las que se recordarán. Las calles del centro se llenaron hasta la bandera, las terrazas no daban abasto y un sol inesperado iluminó una cita con la tradición que, tras un sábado de lluvias y cancelaciones, brilló con todo su esplendor.

El desfile de pendones abrió la mañana con un espectáculo de color en el cielo leonés. Cientos de estandartes procedentes de toda la provincia ondearon con fuerza, creando una imagen única que el público inmortalizó con sus móviles desde cada rincón del recorrido.

Las Cantaderas, otro de los actos más emblemáticos, también cumplieron con la historia y la leyenda en el patio de la Pulchra Leonina. Entre tradición y mito, se volvió a representar el fin del tributo de las cien doncellas, recordando una de las leyendas más arraigadas de la ciudad.

El broche de la mañana lo puso el desfile de carros engalanados, con bueyes, vacas, caballos y burros tirando de las carretas de 25 localidades llegadas en romería. Un espectáculo que encantó a grandes y pequeños y que convirtió el centro histórico en un hervidero de gente y aplausos.

Un ambiente digno de San Froilán

Plazas como Don Gutiérrez, San Martín o la del Grano estuvieron abarrotadas; los bares y terrazas colgaban el cartel de completo, y aparcar en las inmediaciones del casco histórico se volvió misión imposible.

León vivió un domingo perfecto para celebrar sus tradiciones más queridas, en una jornada en la que la cultura, la historia y la fiesta se dieron la mano bajo un cielo que, esta vez, sí acompañó.