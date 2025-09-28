Cómo vestir y qué no hacer para lucir como buenos leoneses el traje tradicional en San Froilán El Instituto Leonés de Cultura da algunas recomendaciones a la hora de ataviarse con la indumentaria clásica para evitar cometer errores

Leonesas se retratan con los pendones en la Catedral en unas fiestas de San Froilán.

Ana G. Barriada León Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:20 Comenta Compartir

Es una de las señas de identidad de San Froilán. Paisanos y paisanas ataviados con los trajes tradicionales de sus pueblos y comarcas se dirigen estos días a la capital del Viejo Reino para formar parte de las actividades programadas en estas fiestas patronales.

Aunque pendones y carros engalanados suelen centrar las miradas tanto en los desfiles del domingo previo al 5 de octubre como el mismo día de San Froilán en la peregrinación a La Virgen del Camino, hay otro elemento que no pasa desapercibido y sin el que la fiesta no sería igual: los trajes tradicionales que lucen con esmero los leoneses y las leonesas.

No es un disfraz, es una forma, como recuerda el Instituto Leonés de Cultura, de «expresar nuestra identidad como pueblo, algo que debemos hacer con el mayor de los respetos a nuestro pasado y a nuestra tradición».

En un interesante artículo publicado por el Instituto dependiente de la Diputación de León en el que repasa la importancia de los trajes tradicionales y lo que estos cuentan de nuestra historia, se ofrece una guía de qué elementos y costumbres evitar a la hora de vestirse con la ropa de paisano para no caer en errores.

A evitar principalmente elementos de nuestros tiempos como las gafas de sol, el pelo suelto, calzado moderno como deportivas, tacones modernos o sandalias de verano, joyas modernas así como relojes o bolsos y complementos actuales. Tampoco se recomienda lucir pircings.

Qué evitar en la indumentaria femenina Ir sin mantón, solamente con un justillo

Llevar los manteos o rodaos y sayas demasiado cortos o mal puestos, esto es, cruzados y atados por delante

Ir sin medias o con medias sintéticas

Llevar trajes de pastorcilla, con saya roja de plástico, que se pueden adquirir en los bazares

Llevar sombreros de paja

Mantones mal colocados, abiertos por delante como un chal moderno. Ir vestidas únicamente con una enagua

Ir con una camisa o camiseta de manga corta

Qué evitar en la indumentaria masculina Ir con pantalón corto de verano y faja a la cintura

Ir sin medias, con las piernas al aire

Llevar sombreros borsalinos de ala demasiado corta

Llevar sombreros borsalinos de fantasía

Combinar el traje con una camisa de manga corta. Llevar sombreros de paja

Llevar joyería moderna y reloj. Usar piercings. Evitar en la medida de lo posible usar gafas de sol

Además de estas sencillas recomendaciones que se pueden seguir para cumplir con la tradición, en la página de Youtube del ILC existen videotutoriales en los que se explican las diferentes prendas que conforman los trajes tradicionales de las distintas comarcas de León y cómo colocarlos y estar listos para celebrar, ahora sí, San Froilán 2025.