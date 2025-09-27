Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León La persona detenida se negó a realizar la prueba de alcoholemia

I. S. León Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Una persona ha sido detenida en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, en León. El suceso tuvo lugar tras registrarse un accidente por una salida de vía y posterior colisión de un turismo contra la glorieta de Carlos Pinilla.

El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León registró una llamada de un alertante a las 4:32 horas de la madrugada. El aviso alertaba de un vehículo en el medio de la glorieta, pero no sabía si podría haber heridos ya que en el lugar no había nadie. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se dio aviso a la Policía Local de León.

Los agentes desplazados al lugar pidieron a la persona que conducía el vehículo, no se disponen datos de si era un hombre o una mujer, que realizase la prueba de alcoholemia, pero la misma se negó.

Finalmente, los agentes procedieron a su detención por un delito de resistencia a la autoridad.