Las noticias imprescindibles del viernes 8 de agosto en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Viernes, 8 de agosto 2025, 20:06 Comenta Compartir

1 Vivienda Los vecinos de León ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con nuevos okupas

En la anterior ocasión, el edificio en estado ruinoso acogía a una sola persona pero ahora son varias las que están en su interior aunque pocos vecinos son conscientes de este hecho.

2 Sucesos Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo

La joven de 16 años fue vista por última vez el miércoles 6 de agosto. Su familia pide colaboración ciudadana.

3 Incendios Una columna de humo provocada por un incendio en Armunia pone en alerta a los leoneses

El incendio, visible desde distintos puntos de la ciudad a primera hora de la mañana, aumentó su fuerza por la quema de hierbas y neumáticos.

4 Verano La Fiesta del Turista: de Hollywood al Burgo Ranero con «una orquesta que olvidaba las canciones»

Una celebración que nació en los 80 con mariachis mexicanos y vaquillas, desapareció durante décadas y hoy es una de las fiestas más esperadas del verano en la provincia de León.

5 Rincones del verano Los tardeos con alma festivalera llegan al Lago de Sahechores

El restaurante Aitalas convierte sus tardeos en todo un fenómeno veraniego con DJs, shows en directo y un ambiente inigualable.

6 Ocio Un paseo por el primer parque musical de la provincia de León

El etnomusicólogo Maikel Barreira es el artífice de este espacio que tendrá instrumentos musicales hechos con frutas, maderas y huevos de gallina.

7 Accidentes Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León

El accidente se produjo a las 10:01 horas de este viernes 8 de agosto; la víctima sufrió heridas leves.

8 Sucesos Policía Nacional investiga un robo con fuerza en León y localiza a los presuntos autores en Madrid

La investigación comenzó tras la colaboración ciudadana alertando de un posible robo en interior de vivienda. Los agentes se centran en recabar todas las pruebas que culminen con una condena judicial.

9 Obras Restricciones de tráfico en la avenida Universidad por obras

Las obras se ejecutarán durante un plazo máximo de dos días quedando restablecido el tráfico al final de cada jornada.

10 Entrevista En ambulancia desde Navarra para dar apoyo al G.P. de La Bañeza: «Es un ambiente motero, festivo y agradable»

El navarro participa por tercer año en el dispositivo sanitario de Cruz Roja que desplegará a un centenar de voluntarios de toda España para cubrir el Gran Premio de Velocidad.

