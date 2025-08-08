Policía Nacional investiga un robo con fuerza en León y localiza a los presuntos autores en Madrid La investigación comenzó tras la colaboración ciudadana alertando de un posible robo en interior de vivienda | Los agentes se centran en recabar todas las pruebas que culminen con una condena judicial

Leonoticias León Viernes, 8 de agosto 2025, 10:21

La Comisaría Provincial de León ha abierto una investigación a raíz de la llamada de un ciudadano que alertaba de un posible robo con fuerza en una vivienda ubicada en dicha ciudad.

Una dotación policial se personó de inmediato en el lugar, comprobando que la vivienda presentaba signos evidentes de haber sido registrada y revuelta, si bien sus propietarios han constatado que no detectaron la falta de ningún efecto de valor, sólo los daños ocasionados.

Durante la actuación, y gracias a la rápida respuesta policial y a la colaboración ciudadana, se pudo observar a tres personas que abandonaban apresuradamente la zona en un vehículo de la marca Cupra, modelo Formentor.

Fruto de las gestiones policiales y del cruce de información a nivel nacional, los investigadores de la UDEV de León detectaron que en Madrid habían sido identificadas tres personas relacionadas con hechos de similares características. Durante la intervención realizada en la capital, los agentes lograron interceptar a dos de los individuos cuando trataban de huir a pie.

En el transcurso de la huida, los sospechosos arrojaron una mochila negra en un contenedor de basura. Una vez recuperada, los agentes comprobaron que en su interior se encontraban tres destornilladores de grandes dimensiones, una llave inglesa, una barra tipo palanca y dos bolsas de rafia. Además, en las inmediaciones otro indicativo localiza al tercer implicado y halla dos pares de guantes enrollados y ocultos en el césped

Durante su identificación, los tres varones manifestaron a los agentes que se dedican habitualmente a los robos con fuerza, si bien aseguraron que ese día «aún no habían hecho nada».

La investigación continúa abierta para determinar su implicación en otros delitos cometidos en Madrid y para consolidar todas las pruebas que serán remitidas a la autoridad judicial con el fin de asegurar su responsabilidad en los hechos de León.