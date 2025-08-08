leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio.

Una columna de humo provocada por un incendio en Armunia pone en alerta a los leoneses

El incendio, visible desde distintos puntos de la ciudad a primera hora de la mañana, aumentó su fuerza por la quema de hierbas y neumáticos

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:09

A primera hora de la mañana de este viernes, 8 de agosto, numerosos vecinos de León se han visto sorprendidos por una espesa columna de humo negro que era claramente visible desde distintos puntos de la capital.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el primer aviso a las 08:30 horas, alertando de un posible foco activo en la ciudad. De inmediato, se dio aviso a los Bomberos de León, quienes se desplazaron rápidamente a la zona con un camión autobomba.

El incendio fue localizado en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, en el barrio de Armunia, una zona periférica al sur de la capital leonesa.

Imagen del incendio. L.N

A su llegada, los bomberos comprobaron que el fuego afectaba a una superficie con hierba seca y neumáticos, lo que provocaba una gran cantidad de humo negro, denso y visible desde varios kilómetros a la redonda.

Imágenes del incendio desde viviendas de León. L.N

El origen del fuego aún no ha sido determinado, y se investigan las circunstancias que pudieron provocarlo. Además de los bomberos, al lugar se han desplazado unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local de León, que han colaborado en asegurar el perímetro para facilitar las labores de extinción. Hasta el momento, no se han registrado daños personales.

