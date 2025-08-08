Los tardeos con alma festivalera llegan al Lago de Sahechores

Lucía Gutiérrez León Viernes, 8 de agosto 2025, 08:25 | Actualizado 09:11h. Comenta Compartir

Los tardeos han dejado de ser una moda pasajera para consolidarse como un auténtico plan de verano en la provincia de León. Y si hay un lugar que encarna esta tendencia es el restaurante Aitalas, a orillas del Lago de Sahechores, en el municipio de Cubillas de Rueda. Música en directo, buena comida, cócteles, actividades al aire libre y una terraza en pleno paraíso natural hacen de este rincón uno de los destinos más buscados de la temporada.

El proyecto, impulsado por Paula Fernández Hernández y su socio, que es su hermano, surgió de forma casi improvisada.

«Comenzamos con charangas, porque veíamos en otros sitios como Asturias o Cantabria chiringuitos con mucho ambiente y pensamos que aquí podía funcionar», explica Paula. Y no solo funcionó: cuatro años después, el restaurante reúne cada semana a cientos de personas atraídas por su propuesta musical y gastronómica.

Equilibrio para conseguir el éxito

La clave del éxito está en el equilibrio entre entorno, ambiente y calidad. Aitalas ofrece una programación musical variada con DJs, Drumshows y fiestas temáticas, además de un menú centrado en producto local y en sus platos estrella: las hamburguesas gourmet y las famosas tablas de quesos artesanos, acompañadas de vino y cervezas bien frías.

Ampliar Imagen de una de las hamburguesas del restaurante.

Fiesta Coachella Wine – Sábado 30 de agosto

Entre todos los tardeos que quedan por celebrarse este verano, uno destaca especialmente: la Fiesta Coachella Wine, programada para el sábado 30 de agosto. Inspirada en el mítico festival californiano, esta cita promete un ambiente mágico desde la tarde hasta la noche.

El evento contará con la música en directo del DJ Luceral y Drumshow, además de una maquilladora profesional que estará disponible para todos los asistentes, con diseños inspirados en el estilo Coachella. Como broche final, se presentará en exclusiva la nueva bebida de Vokle La Finca, incluida en un cóctel especial creado para la ocasión en colaboración entre Vile La Finca y Aitalas.

elacionada Foto Horizontal]

«Queremos que sea un tardeo muy especial, algo más que música: una experiencia. Por eso decoraremos la terraza, ofreceremos maquillaje festivalero y también damos protagonismo a esta nueva bebida», señala Paula.

Eventos y reservas

No es necesario reservar para asistir a los eventos musicales organizados hasta el momento ya que el acceso es libre, aunque sí se recomienda hacerlo si se desea comer o cenar.

Aitalas abre sus puertas una hora antes del comienzo de cada tardeo y la fiesta continúa hasta que el cuerpo aguante. La entrada es libre, el ambiente está garantizado, y la orilla del lago se convierte en el mejor lugar para despedir el verano bailando bajo las estrellas.