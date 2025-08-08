leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la calle donde se ha producido el atropello.

Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León

El accidente se produjo a las 10:01 horas de este viernes 8 de agosto; la víctima sufrió heridas leves

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:39

Una mujer de 70 años ha resultado herida leve tras ser atropellada por un turismo en León a las 10:01 horas de la mañana de este viernes, 8 de agosto.

Según fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, la víctima fue golpeada por el vehículo, aunque de forma leve, y presentaba dolor en una pierna como consecuencia del impacto.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida en el lugar del accidente.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños mayores, ya que el turismo circulaba a baja velocidad en el momento del atropello.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León
  2. 2 El humo de un incendio en León capital llega al centro de la ciudad
  3. 3 Una nueva glorieta para mejorar la seguridad vial de un punto clave de León
  4. 4 Dos heridos graves tras quedar atrapados en un choque entre dos turismos en Boñar
  5. 5 Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León
  6. 6 Investigado un menor por robar un coche y provocar un accidente al conducir bajo los efectos de las drogas
  7. 7 Una mujer herida tras ser atropellada en un paso de peatones en Trobajo del Camino
  8. 8 Un joven de 25 años herido en un accidente de moto en Boñar
  9. 9 Una leonesa en el Jubileo de Roma: «Mis cuatro abuelos han sido mi pilar fundamental»
  10. 10 Vecinos de la zona ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con okupas otra vez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León

Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León