Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León

Una mujer de 70 años ha resultado herida leve tras ser atropellada por un turismo en León a las 10:01 horas de la mañana de este viernes, 8 de agosto.

Según fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, la víctima fue golpeada por el vehículo, aunque de forma leve, y presentaba dolor en una pierna como consecuencia del impacto.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida en el lugar del accidente.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños mayores, ya que el turismo circulaba a baja velocidad en el momento del atropello.